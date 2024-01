Vinícius Júnior geeft FC Barcelona mokerslag met hattrick binnen 39 minuten

Real Madrid schittert in de eerste helft in de finale van de Spaanse Supercup. Halverwege het duel met FC Barcelona geniet de Koninklijke een 3-1 voorsprong. Absolute uitblinker is Vinícius Júnior, die binnen 39 speelminuten een volwaardige hattrick maakte.

Al na zeven speelminuten kwam Real Madrid op voorsprong in Riyad, waar el Clásico wordt afgewerkt. Jude Bellingham had een fenomenale dieptepass in huis op Vinícius Júnior, die oog in oog met doelman Iñaki Peña op koelbloedige wijze afrondde: 1-0.

???????????????? Real Madrid ??? Bellingham zet Vinícius met een geniaal balletje alleen voor de keeper ?? 7 minuten onderweg in El Clásico: 1-0 ?#ZiggoSport #superSupercopa #RealMadridBarça pic.twitter.com/9nlsnfcaCZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2024

Nog geen drie minuten later maakte de Braziliaanse aanvaller ook de tweede treffer. Ditmaal werd hij op zijn wenken bediend door Rodrygo en tikte hij van dichtbij de 2-0 binnen. Hoewel FC Barcelona na ruim een half uur spelen terug in de wedstrijd kwam dankzij een rake volley van Robert Lewandowski, werd de voordelige marge van twee goals snel hersteld.

OPNIEUW ???????????????????? 2?? Wederom krijgen de Brazilianen van Real Madrid zeeën van ruimte ???? Rodrygo legt 'm breed op landgenoot Vinícius Júnior die de bal binnen glijdt ??#ZiggoSport #superSupercopa #RealMadridBarça pic.twitter.com/FyEOIdBP13 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2024

Vinícius Júnior werd in het zestienmetergebied in de rug geduwd door Barça-verdediger Ronald Araújo, waarna arbiter José Luis Munuera de bal op de stip legde. Van elf meter completeerde Vini zijn hattrick: 3-1.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties