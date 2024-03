Vinícius en Valverde leiden Real Madrid naar zege; nét geen wereldgoal Güler

Real Madrid is weer een stap dichter bij de landstitel. De Koninklijke had het in de eerste helft nog lastig tegen Osasuna, maar won uiteindelijk overtuigend met 2-4. De uitgefloten Vinícius Júnior maakte twee treffers, terwijl ook Federico Valverde uitblonk met een hattrick aan assists. Arda Güler maakte in blessuretijd bijna een prachtige treffer. Zijn schot vanaf de middenlijn belandde op de lat. Real Madrid heeft voorlopig tien en elf punten meer dan Girona en FC Barcelona, al moeten beide Catalaanse clubs deze speelronde nog wel in actie komen. Osasuna is terug te vinden op plek tien.

Aan de kant van Real Madrid ontbrak Jude Bellingham nog altijd wegens een schorsing. Brahim Díaz was andermaal de vervanger van de Engelsman. Vinícius Júnior en Rodrygo completeerden de aanval. Aurélien Tchouaméni kreeg centraal in de verdediging de voorkeur boven onder meer Nacho Fernández.

Real Madrid kende een absolute droomstart in Pamplona. Alejandro Catena liet de bal zomaar van zich afsnoepen door Vinícius, die vrije doortocht had richting doel. Met een geplaatst rollertje in de verre hoek opende de Braziliaan de score: 0-1. Toch wist Osasuna zich al zeer snel te herpakken. Een hoekschop werd door Carvajal onbedoeld naar de tweede paal verlengd, waar Jorge Herrando de bal terugbracht bij Ante Budimir. De Kroaat schoot door de benen van Carvajal raak en tekende zo alweer voor zijn vijftiende competitietreffer dit seizoen: 1-1.

Aan de andere kant had Vinícius voor de 1-2 moeten zorgen. De watervlugge aanvaller werd diep gestuurd door Antonio Rüdiger, die zijn ploeggenoot van dichtbij zag stuiten op doelman Sergio Herrera. Vlak nadat collega-doelman Andriy Lunin aan de andere kant een knappe redding verrichte, pakte Real Madrid alsnog de voorsprong. Valverde nam de bal fraai aan en gaf uit de draai voor op Carvajal, die de bal met buitenkant rechts in de bovenhoek werkte: 1-2.

Osasuna speelde goed en had misschien wel recht op de gelijkmaker. José Manuel Arnáiz probeerde het met een gekruld schot richting de verre hoek, waar Lunin net op tijd redding kon brengen. Vinícius, die constant werd uitgefloten door de aanwezige Osasuna-supporters, pakte onnodig geel wegens aanmerkingen op de leiding en is dus geschorst voor het volgende duel van Real Madrid.

Na een uur spelen deelde Brahim Díaz de volgende tik uit. De soon to be Marokkaans international profiteerde optimaal van goed doorkoppen van Rodrygo en rondde kalmpjes af in de verre hoek: 1-3. Een schitterende pass van Rüdiger leverde het volgende doelpunt op. Met buitenkant rechts bereikte de Duitser Valverde. De Uruguayaan gaf mee aan Vinícius, die met een wippertje voor de 1-4 tekende.

Ohhh, wat een ?????????????????? goal! ????? Rüdiger geeft met de buitenkant van zijn schoen een pass à la Modric ?? Vinicius maakt het af: 1-4 ??#ZiggoSport #LaLiga #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/2uapPCyI5k — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2024

In de slotfase kreeg Real Madrid meerdere kansen om verder weg te lopen bij Osasuna, maar onder meer Vinícius en Rodrygo had het vizier niet op scherp staan. Osasuna wist in de blessuretijd nog eenmaal toe te slaan. Iker Muñoz nam de bal knap aan in de zestien van Real Madrid en schoot door de benen van Lunin hard raak: 2-4. Güler, die vijf minuten voor tijd mocht invallen, maakte nog bijna een werelddoelpunt. De Turk schoot vanaf de middenlijn tegen de lat, de rebound was niet besteed aan Valverde.

