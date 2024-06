Montella maakt in eerste EK-opstelling Turkije bekend of Kökçü en Kaplan spelen

Vincenzo Montella maakt in eerste EK-opstelling Turkije bekend of Orkun Kökçü en Ahmetcan Kaplan spelen

Orkun Kökçü is basisklant bij het eerste EK-duel van Turkije. Bondscoach Vincenzo Montella heeft op het middenveld een plekje ingeruimd voor de voormalig Feyenoorder. De Turken spelen om 18:00 in het Signal Iduna Park tegen Georgië.

Het was niet helemaal zeker of Vincenzo Montella Kökçü zou opstellen tijdens het eerste groepsduel. In de oefenwedstrijd tegen Italië kreeg Yusuf Yazici de voorkeur boven de huidig Benfica-middenvelder.

Kökçu wordt in de middelste linie vergezeld door aanvoerder Hakan Çalhanoglu en Kaan Ayhan. Real Madrid-juweel Arda Güler en Juventus-talent Kenan Yildiz opereren vanaf de flanken, terwijl Baris Alper Yilmaz in de punt van de aanval start.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mert Günok krijgt op doel de voorkeur boven Manchester United-doelman Altay Bayindir. In de viermansdefensie is er geen ruimte voor Ajacied Ahmetcan Kaplan. Hij moet genoegen nemen met een reserverol.

Wel is voormalig NEC'er Ferdi Kadioglu basisklant. Hij is de linksback van dienst. Het centrale duo wordt gevormd door Abdülkerim Bardakci en Samet Akaydin. Mert Müldür is Montella's keuze op de linksbackpositie.

Bij Georgië moeten de doelpunten dinsdagavond komen van sterspeler Khvicha Kvaratskhelia en de bij Ajax vertrekkende Georges Mikautadze. Guram Kashia, ex-Vitesse, is de aanvoerder van de Georgiërs.

Opstelling Turkije:

Günok; Müldür, Samet, Bardakci, Kadioglu; Çalhanoglu, Kökçü, Ayhan; Güler, Yilmaz, Yildiz.

Opstelling Georgië:

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili; Kochorashvili, Chakvetadze, Mekvabishvili; Kvaratskhelia, Mikautadze.