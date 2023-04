Vincent Schildkamp schrikt van Timber: ‘Dat is wel een héle pijnlijke conclusie’

Zondag, 23 april 2023 om 18:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:54

Ajax was niet 'ready' voor de topper tegen PSV (3-0 verlies). Dat is de keiharde conclusie van Jurriën Timber. De Amsterdammers gingen er zondagmiddag dik af in het Philips Stadion en moeten door de nederlaag vrezen voor plek twee en dus Champions League-voetbal. Luuk de Jong eiste met twee treffers een groot gedeelte van de doelpuntenproductie op. Xavi Simons, goed voor een goal en een assist, was de beste man op het veld.

"Wat waren nou de grootste problemen waar jullie tegenaan liepen vandaag?", opent Vincent Schildkamp het interview met Timber bij ESPN. "Dat is een goede vraag", antwoordt Timber. "Ik denk dat we gewoon niet ready waren vandaag." Schildkamp schrikt duidelijk van die woorden. "Dat is wel een héle vervelende conclusie dan." Timber beaamt dat. "Heel vervelend. Pijnlijk, vervelend, je verwoordt het goed. Je kan heel veel praten, maar uiteindelijk moet je het laten zien op het veld. Dat hebben we niet gedaan."

Ajax kreeg zelf ook mogelijkheden om te scoren, maar raakte via onder meer Kenneth Taylor en Brian Brobbey het aluminium. "Het is frustrerend als je niet in de wedstrijd komt, ballen er niet in gaan en te makkelijk goals tegen krijgt", aldus Timber. "Ik denk dat iedereen wel goed naar zichzelf kijkt. Je probeert elkaar op te peppen, maar dat is soms wel frustrerend ja. Je probeert jongens aan te spreken en de moed erin te houden. Zij begonnen scherper dan wij en dan loop je achteruit. Dan wordt het lastig. We moeten dit goed terugkijken en volgende week reageren."

Luuk de Jong kopt raak! PSV deelt de eerste tik uit ??#psvaja pic.twitter.com/R6ufkQWZU8 — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

Timber werd bij de 1-0 persoonlijk afgetroefd door Luuk de Jong, die schitterend raak kopte. In aanloop naar die goal kreeg Jorrel Hato aan de linkerkant geen rugdekking in een rechtstreeks duel met Johan Bakayoko. "Het liefst dubbel je hem", aldus Timber over de situatie met Hato. "Hetzelfde geldt voor Luuk de Jong. Dat zijn lastige situaties, waarbij we hen in hun kracht zetten. Er kwamen al snel in de wedstrijd een paar voorzetten en dat is niet veranderd in de loop van de wedstrijd."

Heitinga noemde Hato 'de beste speler' aan de kant van Ajax. "Waar zijn dan de grote spelers? Jij, Tadic, Bergwijn. Te weinig gezien toch?", legt Schildkamp andermaal de vinger op de zere plek. "Te weinig gezien", is Timber het eens. "Zoals gezegd denk ik wel dat iedereen naar zichzelf kijkt. Hato heeft zeker een goede wedstrijd gespeeld, zeker voor zijn leeftijd. Dat vind ik knap. Maar de leiders van het team moeten naar zichzelf kijken. We moeten wel bij elkaar blijven als team. Volgende week is de bekerfinale. Het is nog niet afgelopen."