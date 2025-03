Kenneth Perez zag dissonant tijdens Ajax - AZ: 'Hij heeft geen gevoel bij het voetbal'

Het optreden van Dennis Higler tijdens Ajax – AZ wordt maandagavond ook in Voetbalpraat op ESPN uitvoerig nabesproken. De scheidsrechter greep onbedoeld een hoofdrol in de topper in Amsterdam, door Alexandre Penetra een ogenschijnlijk onterechte tweede gele kaart te geven. “Hij heeft geen gevoel bij het voetbal”, is Kenneth Perez kritisch.

De analist heeft genoten van de twee toppers van dit Eredivisie-weekend. “Bij Ajax – AZ was het een gelijk opgaande strijd. Wat boven de markt hangt, is dat de scheidsrechter helaas de hoofdrol pakte”, is Perez helder.

“Ja, want die was niet goed”, reageert Vincent Schildkamp. “We hebben afgesproken dat we het er kort over gaan hebben.” Sjoerd Mossou: “Oké, heel kort dan. Het was heel slecht. Punt.”

“Zal ik eens iets geks zeggen?”, neemt Schildkamp het weer over. “Higler was voor zijn doen aan best een goed seizoen bezig.” Perez vindt daar het zijne van. “Dat is best wel gek gezegd, ja.”

“Als je kijkt naar zijn rapportcijfers van de afgelopen jaren... De gemiddelde cijfers die hij van gerespecteerde journalisten zoals Sjoerd en Leon (ten Voorde, red.) krijgt na een wedstrijd”, gaat Schildkamp verder. Leon ten Voorde wil die cijfers ietwat nuanceren. “Ik moet zeggen: zo’n cijfer voor een scheidsrechter is het laatste wat je op zondagavond doet. Dan denk je: shit, ik ben nog iets vergeten. Dan krijg je een telefoontje: ‘De scheidsrechter moet nog een cijfer.’”

“Het is wel zo: Higler krijgt natuurlijk niet zomaar die wedstrijd”, zegt Mossou. “Zijn beoordelingen hebben blijkbaar wel gerechtvaardigd dat hij die wedstrijd mocht doen.” Schildkamp neemt het dan weer over. “Wat opvalt: zijn rapportcijfers liggen hoger dan de afgelopen jaren.”

“Je komt in een situatie terecht waarin de beste scheidsrechter van Nederland, Danny Makkelie, op donderdag een Europa League-wedstrijd fluit en dan alleen op vrijdagavond iets kan doen omdat hij dit weekend vrij had gevraagd bij de KNVB, terwijl er twee topwedstrijden op het programma stonden. Vrijdagavond was hij de VAR bij Almere City – NAC Breda.”

Dat vindt Perez gek. “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we maar twee scheidsrechters (Makkelie en Serdar Gözübüyük, red.) op de wedstrijden kunnen zetten. We hebben best veel duels in het weekend. Higler is ook een UEFA-scheidsrechter, maar hij heeft geen gevoel bij het voetbal. Het is wel handig om dat te hebben. Ik heb altijd moeite met scheidsrechters die iets té graag willen. Hij wilde nu té graag de kaart geven. Daar heb ik altijd wel moeite mee. Het mooiste is natuurlijk als je niet weet wie de scheidsrechter was”, aldus de analist.