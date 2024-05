‘Vincent Kompany aast op pikante eerste transfer namens Bayern München’

De kans is groot dat Bayern München zich komende zomer gaat melden voor Ian Maatsen. De linksback die dit seizoen door Borussia Dortmund wordt gehuurd van Chelsea is een oude bekende van aanstaand Bayern-trainer Vincent Kompany en komt door de aanstelling van de Belg vermoedelijk opnieuw in beeld bij der Rekordmeister.

Dat is, althans, de verwachting van BILD. De Duitse krant noemt een mogelijke overgang van Maatsen naar Bayern 'bijzonder heet' en dat heeft alles te maken met de naderende komst van Kompany.

De Belgische hoofdtrainer van Burnley wordt zo goed als zeker de nieuwe coach van de nummer drie van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Bayern betaalt volgens Fabrizio Romano een bedrag van twaalf miljoen euro om Kompany over te nemen van de Premier League-degradant.

Voor Maatsen is de 38-jarige oefenmeester een bekend gezicht. De twee werkten eerder samen bij Burnley, dat Maatsen in het seizoen 2022/23 huurde van Chelsea. Kompany zou volgens BILD na de zomer graag wederom met de verdediger samenwerken.

De afgelopen maanden droeg de 22-jarige Maatsen het geel-zwart van Dortmund. BVB hoopt de samenwerking met de wingback te verlengen, maar moet daarvoor een transfersom betalen aan the Blues.

In het contract van Maatsen is een vaste afkoopsom van 35 miljoen euro opgenomen. Wil Bayern of Dortmund hem inlijven, zal dat bedrag vermoedelijk op tafel moeten komen.

In Beieren kan Maatsen de opvolger worden van Alphonso Davies. De Canadese vleugelverdediger staat in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid en beschikt over een contract tot medio 2025, waardoor Bayern deze zomer moet overgaan tot een verkoop indien het nog wat aan Davies wil verdienen.

