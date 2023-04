Vincent Janssen keek vol ongeloof naar Kane: 'Nog nooit gezien in mijn leven’

Vrijdag, 28 april 2023 om 19:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:11

Vincent Janssen is diep onder de indruk geraakt van Harry Kane toen hij nog met de Engelsman samenspeelde bij Tottenham Hotspur. Dat vertelt hij in een nieuwe aflevering van de Cor Potcast. Janssen stond van 2016 tot 2019 onder contract bij Tottenham, maar wist de concurrentiestrijd nooit te winnen van Kane.

In de podcast komt het onderwerp ‘afwerken’ aan bod, en wordt Janssen gevraagd naar zijn ervaringen met Kane. De spits van Royal Antwerp komt vervolgens superlatieven tekort. “Dat heb ik nog nooit gezien in mijn leven”, aldus Janssen. “Dat is echt niet normaal. Dat is echt absurd. Als je met hem gaat afwerken, dan denk je dat je niet kan voetballen. Hij jaagt alles binnen: met links, rechts, zuiver in de hoek. Dat is echt ongelooflijk.”

Hoewel Janssen nu vol lof over de afwerkkwaliteiten van Kane kan praten, had hij het er destijds moeilijker mee. “In die tijd was het niet altijd leuk om met hem af te werken, want het was mijn concurrent en tegen zo’n gast kan je eigenlijk vrij weinig doen. Je weet dat hij zo goed is, maar je wil eigenlijk gewoon spelen. Ik had misschien meer van hem moeten leren, maar ik baalde en kon die knop niet snel genoeg omzetten.”

“In die tijd dacht ik: jullie (Tottenham, red.) hebben zo veel geld voor mij neergelegd, ik wil hier gewoon de nummer één spits worden”, vervolgt Janssen. "Hoezo schiet die gast alles binnen? Maar hij bleef alles binnenschieten, dus op een gegeven moment dacht ik ook wel: ik laat het gewoon gaan, die gast is gewoon zó goed.” Inmiddels kan de geboren Noord-Brabander, die uiteindelijk tot 42 officiële duels en 6 goals kwam voor the Spurs, wel genieten van de herinneringen aan Kane. “Hoe ouder je wordt, hoe meer je die dingen kunt waarderen.”