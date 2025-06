Viktor Gyökeres spreekt duidelijke voorkeur voor zijn nieuwe club uit

Viktor Gyökeres heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Arsenal. De topspits van Sporting Portugal kan naar Manchester United, maar ziet een overstap naar het Emirates Stadium als zijn absolute prioriteit. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano via X.

Arsenal is al geruime tijd in de markt voor een nieuwe spits en volgt naast Gyökeres ook Benjamin Sesko van RB Leipzig, al is die deal nog altijd niet beklonken. De Londense club blijft de situatie rond beide spitsen actief volgen. Bij Arsenal zou Gyökeres moeten zorgen voor meer doelpunten, een aspect waar het team van Mikel Arteta dit seizoen tekortkwam in de jacht op de landstitel.

Manchester United had eveneens serieuze belangstelling en voerde de afgelopen weken gesprekken via tussenpersonen met Sporting Portugal. Trainer Rúben Amorim, die de Zweed goed kent uit hun gezamenlijke tijd in Lissabon, ziet in hem de ideale spits om zijn project in Manchester kracht bij te zetten.

Romano meldt dat Manchester United de deal inmiddels 'onwaarschijnlijk' acht, gezien de duidelijke voorkeur van Gyökeres voor Arsenal.

Manchester United heeft eerder deze zomer al Matheus Cunha van Wolverhampton Wanderers voor 73 miljoen euro binnengehaald en bracht een bod uit van 64 miljoen euro op Brentford-aanvaller Bryan Mbeumo, dat voorlopig is afgewezen.

De 27-jarige Gyökeres kende een ongekend seizoen in Portugal. De voormalig spits van Coventry City was goed voor maar liefst 54 doelpunten in 52 wedstrijden, waaronder een hattrick tegen Manchester City in de Champions League. In totaal staat hij in twee seizoenen voor Sporting op 97 treffers, waarmee hij zichzelf op de radar van Europese topclubs speelde.