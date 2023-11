Vijf redenen waarom Erik ten Hag niet de juiste man voor Manchester United is

Vrijdag, 3 november 2023 om 15:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:05

Manchester United kent een zwaar seizoen onder Erik ten Hag. De Nederlandse manager staat dan ook onder druk na de zeer matige seizoenstart. The Red Devils staan slechts achtste in de Premier League, zijn uitgeschakeld in de Carabao Cup en ook overwintering in de Champions League is allerminst zeker. Vijf redenen waarom Ten Hag niet de juiste manager is om Manchester United naar voren te stuwen.

Door James Westwood

Old Trafford was ooit het meest gevreesde stadion in Engeland. Sir Alex Ferguson vormde Manchester United tot een geoliede machine tijdens zijn 27-jarige dienstverband bij de club. De Schot vormde verschillende teams van wereldklasse dankzij de combinatie tussen de grootste talenten uit de jeugdopleiding en slim handelen op de transfermarkt.

Ferguson was ook de baas in de kleedkamer en eiste een hoge standaard van al zijn spelers. David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer hebben allemaal bewezen geen waardige opvolgers te zijn van Ferguson. Ten Hag dreigt nu ook in dat rijtje terecht te komen.

Van de 405 Premier League-wedstrijden in eigen huis verloor Ferguson er slechts 34. De vijf trainers na hem hebben datzelfde aantal behaald na slechts 196 wedstrijden. Afgelopen weekend bleek Manchester City veel te sterk. Na afloop was de enige verrassing dat City niet minimaal twee of drie doelpunten meer had gemaakt.

United begon nog aardig aan de wedstrijd, maar de kloof tussen de twee teams werd steeds duidelijker naarmate de wedstrijd vorderde. Ten Hag werd tactisch volledig afgetroefd door Josep Guardiola. Het resultaat hield in dat de slechtste start van the Red Devils sinds het seizoen 1986/87 een feit was. Na slechts tien wedstrijden bedraagt de achterstand van United op koploper Tottenham Hotspur al elf punten.

Ten Hag geniet naar verluidt nog steeds de steun van het United-bestuur, maar het geduld raakt snel op. Er kunnen geen positieve punten uit de prestaties van het team worden gehaald die erop zouden kunnen wijzen dat er een significante ommekeer aan de horizon opdoemt.

Ja, de onzekerheid rond de voorgenomen verkoop van de club door de familie Glazer heeft voor een ongewenste afleiding gezorgd. Het lijkt er nu op dat ze in ieder geval een tijdje zullen blijven zitten, nu Sir Jim Ratcliffe en zijn bedrijf INEOS een belang van 25 procent in de club willen verwerven met het oog op een gefaseerde overname.

Maar dat is geen goed genoeg excuus voor hoever United onder Ten Hag is gezakt. Het is overduidelijk dat de Nederlander niet de juiste man is voor de baan, en dat hij alleen zichzelf te danken heeft aan de onherstelbare positie waarin hij zich nu bevindt.

Geen duidelijke identiteit

Ten Hag werd geprezen omdat hij voortgang teweegbracht in zijn eerste seizoen op Old Trafford. United behaalde een plek in de top vier en won de Carabao Cup, waarmee een einde kwam aan een pijnlijke vijfjarige prijzendroogte. Het meedingen om de landstitel was de volgende logische stap, maar alle hoop die ze hadden om het gat met City te dichten is al vervlogen. United heeft in het seizoen 2023/24 al vijf wedstrijden in de Premier League verloren, waarbij Tottenham, Arsenal, Brighton & Hove Albion en Crystal Palace ook de bovenliggende partij waren tegen de ongeorganiseerde, fantasieloze groep buitenbeentjes van Ten Hag.

United domineert niet tegen de zogenaamde mindere ploegen, en ze lijken een minderwaardigheidscomplex te hebben als ze tegenover de betere ploegen in de competitie staan. "Ze spelen underdog-voetbal en dat doen ze sinds hij (Ten Hag, red.) binnenkwam", vertelde voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher bij Sky Sports na de nederlaag in de derby afgelopen weekend.

"Ze spelen op de counter en spelen veel lange ballen. Geen enkel ander topteam speelt zo. Het heeft niets te maken met wat er boven hem gebeurt. Wat doet hij op het trainingsveld, met de spelers die hij binnenhaalt, en wat vraagt ??hij hen te doen? Je kunt het niet zien."

Gary Neville, voormalig aanvoerder van United en lid van de legendarische Class of '92, kon niet anders dan het eens zijn met Carragher en voegde eraan toe: "Ik hou helemaal niet van dit voetbal, ik heb geen idee welke patronen ze proberen te creëren."

Het is onmogelijk om Ten Hag te verdedigen als je de directe impact beoordeelt die zijn collega's hebben gehad bij rivaliserende clubs. In hun respectievelijke rollen bij Tottenham, Brighton en Aston Villa hebben Ange Postecoglou, Roberto De Zerbi en Unai Emery een transformerend effect gehad door hun spelers duidelijke tactische blauwdrukken te laten volgen.

Ze hebben allemaal een blad uit het speelboek gehaald die Guardiola en Jürgen Klopp bij Liverpool de afgelopen acht jaar hebben gevolgd om maximaal succes te bewerkstelligen. Het onvermogen van Ten Hag om hetzelfde te doen heeft tot zijn ondergang geleid en er lijkt geen weg meer terug te zijn.

Ten Hag zag Man United met 0-3 onderuitgaan tegen Man City.

Slechte transfers

Ten Hag heeft 335 miljoen pond (385 miljoen euro) aan nieuwe spelers uitgegeven sinds hij overkwam van Ajax, ruim 115 miljoen euro meer dan Guardiola in diezelfde periode bij City heeft gedaan. Spelers als Casemiro, Lisandro Martínez en Christian Eriksen kenden allen indrukwekkende eerste seizoenen bij United, maar zijn er dit seizoen tot nu toe niet in geslaagd hetzelfde hoge niveau te halen.

De Braziliaanse vleugelaanvaller Antony, met minimaal 95 miljoen euro de op één na duurste aanwinst in de geschiedenis van de club, heeft vrijwel niets gedaan om zijn enorme prijskaartje te rechtvaardigen. Tyrell Malacia is er niet in geslaagd een vaste plek in het team te bemachtigen. En hoe minder er wordt gezegd over de doelpuntenschuwe Wout Weghorst, die op huurbasis naar Manchester kwam, hoe beter.

En dan komen we bij de aankopen van Ten Hag in de zomerse transferwindow van 2023. Mason Mount heeft nog niet gescoord in zijn eerste acht wedstrijden voor United sinds zijn verrassende komst van Chelsea, en lijkt net niet op zijn plaats naast Bruno Fernandes op het middenveld. Voormalig Inter-doelman André Onana is er intussen niet in geslaagd zichzelf te bewijzen als een upgrade ten opzichte van David de Gea, doordat een aantal gênante fouten United in cruciale wedstrijden fataal bleken.

Voorin, in plaats van alles uit de kast te trekken voor Harry Kane vóór zijn overstap naar Bayern München, ging Ten Hag vol voor de komst van de twintigjarige Deense spits Rasmus Højlund, die veel potentieel heeft getoond, maar zijn Premier League-rekening nog moet openen en er niet uitziet als een natuurlijke doelpuntenmaker.

Sofyan Amrabat en Sergio Reguilón hebben bewezen niet veel meer te zijn dan waterdragers na hun komst van respectievelijk Fiorentina en Tottenham. De terugkeer van de 35-jarige Jonny Evans in een prominente defensieve rol heeft alleen maar bijgedragen aan het benadrukken van het gebrek aan kwaliteit in de gelederen van Ten Hag.

"Ze hebben een andere manager toegestaan ??om binnen te komen, het beleid te dicteren en hem de baas te maken van het aankoopbeleid", voegde Neville na de wedstrijd tegen City nog toe bij Sky Sports. "Ze hebben acht Eredivisie-spelers gehaald uit een competitie die Erik ten Hag denkt te vertrouwen."

De transferdoelwitten van Ten Hag hebben United zwakker gemaakt, niet sterker. Hij heeft niets gedaan om in de winterse transferperiode nog een buffer te verdienen en moet verantwoordelijk worden gehouden voor de onsamenhangendheid van de ploeg.

Antony was in 54 wedstrijden voor Man United goed voor 8 goals en 3 assists.

Roekeloze aanvoerdersbenoeming

Eén van de beste beslissingen die Ten Hag als United-manager heeft genomen, was het ontnemen van de aanvoerdersband van Harry Maguire, nadat duidelijk werd dat hij niet over de leiderschapskwaliteiten beschikt die nodig zijn om het team vooruit te helpen. Het gewicht van de armband bleek altijd een last voor Maguire, die inmiddels terug is gegaan naar de basis en heeft laten zien dat hij nog steeds genoeg in zijn mars heeft. De Engels international heeft zich terug in de basis opgewerkt nadat hij weigerde een vertrek bij de club te accepteren, en speelt nu zonder druk.

Helaas heeft Ten Hag niet de juiste man uitgekozen om als nieuwe aanvoerder te fungeren. Bruno Fernandes was de voor de hand liggende keuze nadat hij vorig seizoen de rol van vice-aanvoerder op zich nam, en het was geen verrassing toen hij de rol op permanente basis kreeg toebedeeld. Maar Ten Hag had eigenlijk meer over de kwestie moeten nadenken.

Er bestaat geen twijfel over dat Fernandes de meest uitgesproken speler in de huidige ploeg is, en hij neemt vaak de taak op zich om iets te laten gebeuren in het voorste gedeelte van het veld. Maar als het erom gaat het team op te tillen in momenten van tegenslag, heeft de Portugese spelmaker zichzelf altijd in de steek gelaten. Fernandes is de eerste die zijn handen in de lucht gooit en kreunt als United doelpunten tegen krijgt of balbezit goedkoop uit handen geeft – ondanks dat hij zich zelf vaak schuldig maakt aan basisfouten.

Fernandes haalde de krantenkoppen vanwege zijn nukkige gedrag tijdens de 7-0 pak slaag tegen Liverpool op Anfield vorig seizoen, en acht maanden later lijkt hij nog niet volwassen te zijn geworden. De kinderachtige uitbarstingen van frustratie van Fernandes schaadden opnieuw het moreel van zijn teamgenoten toen City United voetballes gaf op Old Trafford, waardoor clublegende Roy Keane er geen twijfel over had dat er een verandering moet plaatsvinden.

"Na vandaag, nadat ik hem weer aan het werk heb gezien, zou ik zeker de aanvoerdersband van hem afnemen", zei de voormalige aanvoerder van United tegen Sky Sports. "Honderd procent. Ik weet dat het een grote beslissing is, ze hebben het veranderd met Maguire, maar Fernandes is geen aanvoerdersmateriaal. Hij is een getalenteerde speler, daar bestaat geen twijfel over, maar ik denk dat wat ik vandaag weer met hem zag... Hij zeurt, hij kreunt, hij gooit zijn armen voortdurend in de lucht, dat het echt niet acceptabel is."

Ten Hag is niet gezegend met een ploeg vol leiders, maar heeft wel minstens twee betere opties dan Fernandes. Raphaël Varane, centrale verdediger bij Frankrijk en voormalig verdediger van Real Madrid, beschikt over een schat aan ervaring en het natuurlijke, koele hoofd van een aanvoerder, waardoor hij de meest voor de hand liggende alternatieve kandidaat was toen Maguire zijn aanvoerderschap werd ontnomen. Varane zou de armband nu nog van Fernandes kunnen overnemen, maar aanhoudende fitnessproblemen weerhielden hem er de afgelopen weken van om regelmatig te spelen.

Dan blijft Luke Shaw over als de volgende in de rij, waarbij de 28-jarige linksback nu het langst dienende lid van de huidige United-selectie is. Shaw is nog steeds aan het herstellen van een ernstige spierblessure, maar hij was de afgelopen jaren de meest consistente speler van the Red Devils en zou het respect van de hele kleedkamer afdwingen.

Aanvoerder Bruno Fernandes wordt veel bekritiseerd om zijn gedrag.

De klus is te groot

Ten Hag heeft meermaals geprobeerd zijn gezag bij United te doen gelden, onder meer toen hij Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho uit zijn ploeg verbande.

Ronaldo's tweede periode op Old Trafford eindigde uiteindelijk op controversiële wijze, nadat zijn contract werd beëindigd na zijn besluit om zijn kritiek op Ten Hag openbaar te maken in een explosief interview met Piers Morgan. De resultaten van United verbeterden na het vertrek van de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar, maar de behandeling van Sancho door Ten Hag was moeilijker te rechtvaardigen.

De voormalig vleugelaanvaller van Borussia Dortmund werkte hard om tegen het einde van het seizoen 2022/23 weer in de gratie te raken bij zijn manager, maar werd begin september opnieuw geconfronteerd met zijn toorn. Ten Hag beschuldigde Sancho van een gebrek aan inzet op de training, wat de 23-jarige aanvaller in een inmiddels verwijderde sociale post stellig ontkende, en hij is voor onbepaalde tijd uit de selectie verwijderd. Het lijkt nu onvermijdelijk dat Sancho de club in januari zal verlaten, te midden van berichten dat hij niet bereid is zijn excuses aan te bieden aan Ten Hag om zijn United-carrière nieuw leven in te blazen.

De situatie lijkt op het eerste gezicht niet zo logisch, gezien het feit dat Sancho's belangrijkste concurrenten voor een reguliere basisplaats op de vleugel de afgelopen maanden ook enorm ondermaats hebben gepresteerd. Spelers als Marcus Rashford en Antony spelen regelmatig, ondanks hun minimale bijdrage en de duidelijke behoefte aan een nieuw elan in de aanval. Ten Hag lijkt ook nog steeds geen idee te hebben wat zijn beste elftal is, wat het weglaten van Sancho des te verbijsterender maakt.

De 53-jarige Ten Hag is ook ondermijnd door dezelfde kleedkamerlekken die Solskjaer en Mourinho parten speelden, waarbij werd gesuggereerd dat de spelers niet langer alles geven voor de Haaksberger. Ten Hag bezwijkt onder de druk van de grote verwachtingen en lijkt de klus niet aan te kunnen. Dat komt niet als een verrassing voor voormalig United- en Ajax-aanvaller Zlatan Ibrahimovic, die zich onlangs afvroeg of Ten Hag wel geschikt is voor zo'n job bij een high profile club.

"Ajax is een club die zich richt op talent. Ze hebben de beste talenten. Ze hebben geen grote sterren. Wat is de ervaring van deze coach? Jonge talenten", vertelde Ibrahimovic tegenover Piers Morgan op Talk TV. "Hij komt naar United, waar een andere mentaliteit heerst, andere spelers. Ik kan me voorstellen dat hij met grote verschillen te maken krijgt als hij van Ajax naar United gaat, want ik heb bij beide clubs gezeten."

"Het is een ander soort aanpak. Daar heb je een ander soort discipline. Je komt naar United en doet dan hetzelfde... Ik geloof niet dat je de spelers op dezelfde manier moet behandelen. Ik denk dat hij meer tijd nodig heeft om de ervaring op te doen die vereist is om om te gaan met een topteam."

Jadon Sancho kwam op 26 augustus voor het laatst in actie voor Man United.

Weinig perspectief

United ging de eerste Manchester Derby van het seizoen in na drie opeenvolgende overwinningen in alle competities, wat Ten Hag de nodige ademruimte bezorgde. Dankzij zwaarbevochten zeges in de Premier League op Brentford en Sheffield United kwamen the Red Devils weer in het zicht van de top vier, en ze pakten ook hun eerste Champions League-punten van dit seizoen thuis tegen FC Kopenhagen.

United speelde in geen van die wedstrijden echter goed. Een 3-0 overwinning op Crystal Palace in de derde ronde van de Carabao Cup blijft de enige wedstrijd die de ploeg met meer dan één doelpunt verschil wist te winnen en niemand vreest voor een confrontatie met de mannen van Ten Hag.

United lijkt in elke wedstrijd die ze spelen te verslaan en er was geen teken van verbetering na de nederlaag tegen City. Ten Hag zou zijn spelers moeten uitdagen om te laten zien dat ze het verdienen om het shirt te dragen en hen in niet mis te verstane bewoordingen laten weten dat hun huidige niveau niet acceptabel is.

Maar toen hij na de wedstrijd tegen City tegenover de media stond, zorgde hij ervoor dat de middelmatigheid geaccepteerd zal blijven. "In de eerste helft hadden we een heel goed spelplan en de uitvoering was ook erg goed", vertelde de manager. "Qua kansenverhouding was het heel gelijkwaardig. De drie wedstrijden daarvoor wonnen we en de sfeer is heel goed. Ik denk dat we op weg zijn naar boven."

Geen enkele United-fan die aanwezig was gelooft zijn woorden. Er was geen sprake van 'spirit' bij de spelers voor de tweede helft toen zij met een inhaalbare 0-1 achterstand het veld weer betraden. En als achteroverleunen en City toestaan de bal eindeloos rond te spelen spelen, terwijl ze hopen op kansen om te counteren, in de ogen van Ten Hag kan worden beschouwd als 'gelijkwaardig', dan leeft hij werkelijk in een waanwereld.

De ploeg van Ten Hag zal tussen de uitwedstrijden tegen Fulham en Everton door gastheer zijn van Luton Town, waarbij alle drie de teams het momenteel moeilijk hebben onderaan de ranglijst. Van United wordt verwacht dat het het maximale aantal punten haalt, maar het zou niemand verbazen als dat niet het geval zal zijn.

Onder Ten Hag zal United niet terugkeren naar het Beloofde Land, omdat hij zijn kans al heeft verspeeld bij één van de grootste clubs ter wereld. Het is nu de vraag wanneer, en niet óf, United afscheid neemt van de excentrieke Nederlander. Zijn opvolger zal een enorme klus te klaren hebben om de rommel die hij achterlaat op te ruimen.

Man United is na de kansloze 0-3 nederlaag tegen Newcastle United uitgeschakeld in de Carabao Cup.