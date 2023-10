Vier Telstar-spelers weigeren in regenboogshirt te spelen

Woensdag, 25 oktober 2023 om 21:56 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:17

Vier spelers van Telstar willen niet in een speciaal regenboogshirt van hun club spelen. Dat meldt lokale omroep NH Nieuws woensdagavond. Het tenue is onderdeel van een campagne van de ploeg uit Velzen-Zuid, waarmee Telstar wil laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat.

De vier spelers zijn Zakaria Eddahchouri, Leonardo Rocha de Almeida, Mohammed Tahiri en Alae-Eddine Bouyaghlafen. Het is vooralsnog niet bekend waarom de spelers weigeren het shirt te dragen.

De algemeen directeur van de huidige nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie, Leon Annokkee, laat weten de keuze van de spelers te respecteren. "De Witte Leeuwen en Leeuwinnen zijn in deze de ambassadeurs van onze boodschap", begint de directeur.

"Dit seizoen hebben vier van onze Leeuwen aangegeven liever niet aan te treden in dit tenue. Inclusie omvat ook tolerantie en binnen die gedachte respecteren wij binnen onze fijne club de keuze van onze collega's", aldus Annokkee.

Woensdagochtend maakte de club bekend in een speciaal tenue te gaan spelen. Het shirt is ontworpen voor de Telstar All Together-campagne. "Voetbal is voor iedereen ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie. Iedereen moet zich welkom voelen binnen het voetbal", schreef de club over de actie.

De rest van de selectie zal wel gewoon in het aangepaste tenue spelen, als Telstar het vrijdagavond in eigen huis opneemt tegen TOP Oss. Eddahchouri, Rocha de Almeida, Tahiri en Bouyaghlafen zullen de wedstrijd vanaf de zijkant moeten aanschouwen.

Het is niet voor het eerst dat spelers uit het Nederlandse profvoetbal niet mee willen werken aan dergelijke acties. Zo weigerden eerder voormalig Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü en voormalig Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi een speciale OneLove-regenboogband voor aanvoerders te dragen.



