Victor Zegers McDonalds

Een dag na Wereld Obesitas Dag (4 maart) werd bekend dat de Franse Ligue 1 vanaf het seizoen 2024/25 de McDonald’s Ligue 1 gaat heten. Waar wereldwijd al jaren keihard wordt gewerkt aan het terugdringen van overgewicht, kiest men in Frankrijk simpelweg voor vijf miljoen euro meer per seizoen. Een heel verkeerd signaal. De FIFA en UEFA zouden meer dan ooit een voortrekkersrol moeten vervullen om de jeugd van tegenwoordig een gezonde levensstijl bij te brengen.

Door Victor Zegers

Wereld Obesitas Dag drukt ons sportliefhebbers nog maar eens met de neus op de keiharde feiten. Obesitas is wereldwijd de meest voorkomende vorm van gewichtsproblemen, zo blijkt uit de cijfers die onlangs werden gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2022 kampten maar liefst een miljard mensen wereldwijd met overgewicht. Sinds 1990 is obesitas bij volwassenen zelfs verdubbeld. Ook zeer schokkende cijfers bij kinderen: in deze categorie gaat het zelfs om een verviervoudiging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zorgwekkend

Er is vooral een zorgwekkende trend bij kinderen tussen de vijf en negentien jaar. Twee jaar geleden waren bijna 160 miljoen jongeren (65 miljoen meisjes en 94 miljoen jongens) obees. 34 jaar geleden waren dat er nog 'slechts' 31 miljoen. "Het is zeer verontrustend dat de epidemie van obesitas die zich in 1990 in een groot deel van de wereld bij volwassenen voordeed, zich nu weerspiegelt bij schoolgaande kinderen en adolescenten", verzucht professor Majid Ezzati, die uitgebreid onderzoek deed naar overgewicht, van het Imperial College in Londen.

De voortslepende coronapandemie heeft niet bepaald geholpen om obesitas wereldwijd de kop in te drukken. Sportscholen gingen voor langere tijd op slot en de sportlessen van kinderen werden stelselmatig geschrapt. Met als logisch gevolg dat de sportdeelname van jongeren tot 18 jaar gigantisch terugliep. In 2019 deed 78 procent van de jongeren tussen 13 en 18 jaar nog regelmatig aan voetbal, tennis of een andere sport. Slechts twee jaar later, met corona als serieuze spelbreker, was nog maar 65 procent daarvoor te porren.

Moeilijke tijden

Er zijn verklaringen voor het toenemende overgewicht onder schoolgaande kinderen. Het is anno 2024 moeilijk genoeg om jonge kinderen aan het sporten te krijgen, welke sport dat dan ook is. Waarom zou je na schooltijd, en zeker in Nederland waar het vaak regent, naar het voetbalveldje rennen om met je vriendjes te gaan voetballen? Het is natuurlijk veel comfortabeler om onder het genot van een kopje thee urenlang FIFA te spelen en en jezelf voor even Kylian Mbappe of Erling Braut Haaland te wanen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties