Victor Osimhen zet streep door megatransfer; Galatasaray loert op stunt

Victor Osimhen heeft het miljoenenaanbod van Al-Hilal afgewezen, aldus Fabrizio Romano. Galatasaray hoopt toe te slaan en de Nigeriaan over te nemen van Napoli.

Donderdag werd bekend dat Al-Hilal-trainer Simone Inzaghi bijzonder graag zou samenwerken met Osimhen. De goaltjesdief wees echter een duizelingwekkend jaarsalaris van 26 miljoen euro per jaar af, wisten verschillende Italiaanse media te melden.

Het afwijzen van het aanbod zou vooral te maken hebben met de wens van Osimhen om in Europa te willen blijven. Alleen een uitermate krankzinnig bedrag kan hem nog op andere gedachten brengen, klonk het.

Al-Hilal gaf niet op en besloot de vraagprijs van Napoli van 75 miljoen euro, de vastgestelde afkoopclausule in het tot medio 2026 lopende contract van Osimhen, op tafel te leggen. De Nigeriaanse spits kreeg daarnaast een verhoogd aanbod van veertig miljoen euro aangeboden, wat door bonussen kon oplopen tot 45 miljoen euro per jaar.

Osimhen nam het aanbod in beraad, maar heeft volgens Romano besloten niet de overstap te gaan maken naar Saudi-Arabië.

De race om de topspits is daarom weer geopend en Galatasaray hoopt daarvan te profiteren. Osimhen kwam dit seizoen op huurbasis uit voor Galatasaray. Een permanente transfer naar Galatasaray is ondanks de torenhoge transfer- en salariskosten niet uitgesloten. De club is volgens Sky Sport bereid 60 à 65 miljoen euro te betalen, tegen een jaarsalaris van 15 miljoen euro.

Volgens Plettenberg heeft Galatasaray het bod reeds ingediend bij Napoli. Het huidige transferrecord van Galatasaray bedraagt achttien miljoen euro. Voor dat bedrag nam de club Gabriel Sara over van Norwich City.