De huurtransfer van Victor Osimhen naar Galatasaray was afgelopen zomer zonder twijfel één van de meest verrassende ontwikkelingen in de voetbalwereld. Cim Bom huurt de Nigeriaanse topspits tot het einde van het seizoen van Napoli, maar voor de komende jaargang bestaat er veel onduidelijkheid. Galatasaray wil verrassen door hem langer aan boord te houden, weet Sky Sport.

Osimhen groeide uit tot een ware sensatie bij Napoli, waarmee hij in 2023 kampioen van Italië werd. Osimhen maakte er daarna geen geheim van de stap naar de Premier League te willen maken, maar zover kwam het niet.

De aanvalsleider werd persona non grata bij de club, na onenigheid met de clubbestuurders. Osimhen wilde koste wat het kost weg, maar kreeg zijn zin niet. Geïnteresseerde partijen, waaronder Paris Saint-Germain, kwamen er bovendien niet uit met Napoli.

Omdat Osimhen ongewenst was (en is) in Napels, moest er een oplossing komen en Galatasaray bood een uitweg met een directe huur. Met 21 goals in 24 Süper Lig-optredens stelt Osimhen bepaald niet teleur en is hij met zijn club op weg naar de Turkse landstitel, al maakt Fenerbahçe, dat drie punten minder heeft dan de koploper, ook volop kans.

Galatasaray wil Osimhen dolgraag houden, maar weet dat het de vertrekclausule van 75 miljoen euro in Osimhens tot medio 2026 lopende contract bij Napoli niet kan betalen. Toch houdt de Turkse topclub hoop op een goede afloop.

Sky Sport-journalist Florian Plettenberg weet dat Osimhen zich 'zeer comfortabel' voelt in de Turkse metropool, wat een rol zou kunnen gaan spelen. Echter acht de Duitse journalist de kans op een langer verblijf van Osimhen in Istanbul klein.

Galatasaray hoopt op een 'verrassende oplossing' met Napoli, dat uiteraard een flinke transfersom wil zien voor de 26-jarige goaltjesdief uit Lagos. Aan wat voor 'verrassende oplossing' Galatasaray denkt, is vooralsnog niet bekend.

Een stap naar Engeland, waar hij eerder al van droomde, lijkt mede door de financiële slagkracht van de clubs daar nu het meest waarschijnlijk. Met name Chelsea werd en wordt in verband gebracht met Osimhen.