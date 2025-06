'Viktor Gyökeres reageert woedend op dramatisch nieuws over zijn transfer'

Viktor Gyökeres is razend op de clubleiding van Sporting CP, zo meldt het Portugese Record. De Zweedse spits voelt zich zwaar misleid nadat hem eerder een zomertransfer was beloofd voor 60 miljoen euro plus bonussen. In plaats daarvan vraagt de club nu 80 miljoen euro voor zijn vertrek, tot grote frustratie van de goalgetter.

Gyökeres beleefde een fenomenaal eerste seizoen in Lissabon en bleef op voorspraak van de club nog een jaar. Hem werd verzekerd dat Sporting in de zomer van 2025 mee zou werken aan een transfer, zolang er een concreet bod van 60 miljoen euro zou komen, plus maximaal 10 miljoen euro aan prestatiebonussen.

Die afspraak lijkt nu ineens niet meer te gelden. Volgens bronnen rond de speler eist Sporting plots een bedrag van 80 miljoen euro. Gyökeres is daar ‘furieus’ over, zo melden ingewijden aan Record, en verwijt de club dat zij haar woord breekt. De spits heeft al langere tijd besloten te vertrekken, ondanks zijn succesvolle seizoen met een landstitel, bekerwinst en de steun van het publiek.

De situatie escaleerde verder toen de spits alle verwijzingen naar Sporting verwijderde uit zijn Instagram-profiel. Ook mentions van Nike en het Zweedse elftal verdwenen, wat duidt op een breder gevoel van frustratie bij de 26-jarige spits.

Volgens Record heeft er aan het begin van het seizoen een gesprek plaatsgevonden tussen Gyökeres, zijn zaakwaarnemer, voorzitter Frederico Varandas en toenmalig sportief directeur Hugo Viana. Daarin zou expliciet zijn afgesproken dat de afkoopclausule van 100 miljoen euro niet als breekpunt zou gelden, ook vanwege de leeftijd van de spits (27 jaar).

Ondertussen heeft Manchester United zich als mogelijke bestemming aangediend. Volgens Sky Sports heeft de Engelse grootmacht via tussenpersonen contact gelegd met Sporting om te informeren naar de voorwaarden van een mogelijke deal. Coach Rúben Amorim, die eerder succesvol samenwerkte met Gyökeres bij Sporting, ziet hem als dé aanvalsleider voor het nieuwe seizoen op Old Trafford.

Gyökeres was dit seizoen goed voor 54 doelpunten in 52 wedstrijden en maakte indruk in de Champions League, onder meer met een hattrick tegen Manchester City. Zijn totaal van 97 treffers in twee seizoenen maakt hem één van de meest gewilde spitsen van Europa.