Viaplay laat na Hartman volgende international debuteren in dartsuitzending

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social een fragment van Viaplay, waarin Tottenham Hotspur-verdediger Micky van de Ven zijn grote idool Raymond van Barneveld ontmoet op het WK darts in Londen.

Donderdagavond was Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman al te zien in de studio van Viaplay. De viervoudig international van Oranje debuteerde als tv-analyticus. Een dag later, op vrijdagavond, maakte Van de Ven plotseling zijn opwachting in de uitzending rondom het WK Darts. De linkspoot was ter plekke aanwezig in Engeland.

Van de Ven was vrijdag aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd van dartlegende Van Barneveld, die met 3-1 te sterk was voor Pool Radek Szaganski. Na afloop regelde Viaplay een ontmoeting tussen de Oranje-verdediger en de Hagenaar. Van de Ven liet Van Barneveld weten dat hij al jaren fan is. “Ik kan je wel een keer lesgeven, maar ik ben niet goedkoop”, grapte de darter.

?? "Ik kan je wel een keer les geven? Maar ik ben niet goedkoop"?? Voetbal ?? Darts: Micky van de Ven ontmoet zijn dartsheld Raymond van Barneveld!#ViaplaySportNL #ViaplayDarts #WCDarts #WKDarts pic.twitter.com/5sL5j6HkGP — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 23, 2023

Van de Ven, die vlakbij dartwallhalla Alexandra Palace woont, heeft genoten van de wedstrijd. “Ik vond het een fantastische wedstrijd. Ik heb al lang geleden gekeken wanneer u zou spelen. Dus toen hebben we die datum gepland en u wint ook nog, dus dat is helemaal fantastisch”, spreekt hij Van Barneveld toe.

Andersom noemt Van Barneveld het een eer dat Van de Ven komt kijken. “Ik vind het echt leuk dat je er bent. Ik vind het gaaf dat ook andere sporters kijken naar darts. Dat doet me echt goed.” In het verleden wierp Van Barneveld al eens een pijltje met Oranje-iconen als Robin van Persie, Arjen Robben en Dirk Kuijt. Van de Ven kreeg zelfs de kans om een paar pijltjes te werpen in het legendarische Ally Pally.

Tot slot maakten Van den Ven en Van Barneveld de afspraak dat de darter nog eens komt kijken bij een wedstrijd van the Spurs. Het duo gaat daarnaast van shirt ruilen. Van de Ven is momenteel echter nog herstellende van een blessure, waardoor hij de laatste zes wedstrijden van Tottenham moest missen.

Van de Ven is niet de enige uit zijn familie die regelmatig op televisie te zien is, daar zijn vader Marcel van de Ven een bekend gezicht is in het populaire televisieprogramma Hunted. Daarin probeert de voormalig politieman in samenwerking met een heel team deelnemers op te sporen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties