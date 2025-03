Viaplay-commentator reageert op heksenjacht en roep om ontslag: ‘Willen dat ik mijn baan verlies’

Er is de afgelopen dagen het nodige te doen om Jean-Paul Rison. De geboren Utrechter zou deze zaterdag zijn debuut maken als commentator van Viaplay bij de wedstrijd tussen Saint-Étienne en Paris Saint Germain. Rison was uiteindelijk niet te horen op de betaalzender, die er voor koos om Engels commentaar door te geven bij het duel in de Ligue 1.

Rison keek op 11 maart via Instagram nog reikhalzend uit naar zijn vuurdoop bij Viaplay. ''Jean-Paul Rison -> Viaplay, here we go! Blij om te mogen melden: ik treed toe tot het team van commentatoren van Viaplay en ben voortaan te horen bij het voetbal uit de Premier League, de Bundesliga en de Ligue 1. Over twee weken maak ik mijn debuut bij Saint-Étienne - Paris Saint-Germain, wat voor mij natuurlijk niet veel mooier kan. Heel veel zin in deze nieuwe uitdaging, en tot binnenkort in jullie huiskamers!''

In aanloop naar het debuut van Rison ontstond echter ophef over een bericht op X van de commentator. ''Handen in de lucht als je een heel ander beeld in je hoofd had bij de naam van Lucas Jetten'', zo schreef hij bij een interview van ESPN met Lucas Jetten, speler van Jong Ajax en Jong Oranje.

De woorden van Rison zorgden voor een stroom van klachten en negatieve reacties op de sociale media. Veel voetballiefhebbers vonden de opmerking, die humoristisch leek te zijn bedoeld, racistisch en ongepast.

Er werden zelfs tweets van jaren geleden opgeduikeld, berichten waarin Rison met regelmaat het Engelse n-woord gebruikte. In de meeste gevallen werd dit gedaan door anonieme accounts, die tweets uit 2012 en 2013 van Rison voor het voetlicht brachten en veroordeelden.

Het X-account van Rison werd al snel opgeschort, al is de commentator inmiddels weer actief op het social media-kanaal. Het is overigens niet met zekerheid te zeggen dat Viaplay hem bewust van de wedstrijd tussen Saint-Étienne en Paris Saint Germain heeft afgehaald.

Reactie Rison

Rison komt zaterdagavond in een serie tweets op X met een verklaring rondom alle ophef. ''Geschrokken van wat er op gang is gekomen. Nooit de intentie gehad om iemand ermee te kwetsen, laat staan dat er op enige wijze racistische motieven achter zaten. Mocht iemand daar ook maar de geringste twijfel bij hebben: mijn excuses.''

''Vervolgens zijn mensen in mijn account gedoken en hebben ze 13 jaar geleden nog wat tweets gevonden waar ik niet trots op ben. Je ontwikkelt je als mens en je verandert van gedachten. Ik ben niet meer wie ik was toen ik begin 20 was. Die woorden zou ik nu nooit meer gebruiken'', doet Rison aan de nodige zelfreflectie.

De commentator en voetballiefhebber gaat verder: ''Ook bizar: hoe ver mensen willen gaan om je te beschadigen. Ze geloven niet eens echt dat je een racist bent, maar willen dat wel graag je werkgever doen geloven, in de hoop dat je je droombaan verliest. Ze starten een complete haatcampagne, gewoon omdat ze je een eikel vinden.''

''Bizar, maar blijkbaar is dat de realiteit van Twitter anno nu. Zelf heb ik nooit zoiets geprobeerd, maar ieder z’n ding. Laat mij maar een lul zijn en iets proberen te maken van m’n eigen leven, zonder me met een ander te bemoeien. Dat gun ik de rest ook, en iedereen het beste. X'', zo besluit Rison zijn statement.