VI weet welke 2 Feyenoorders een toptransfer deze winter niet zagen zitten

Verschillende spelers van Feyenoord konden tijdens de winterse transferwindow rekenen op concrete interesse. Zo was er voor Dávid Hancko bijvoorbeeld serieuze belangstelling van Paris Saint-Germain, terwijl Atlético Madrid volgens Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam ‘heel ver’ wilde gaan voor Mats Wieffer.

Hancko’s zaakwaarnemer Branislav Jasurek bevestigde halverwege januari in Slowaakse media al dat de verdediger van Feyenoord in de belangstelling van PSG en Liverpool stond.

Volgens Krabbendam kwam Feyenoord-directeur Dennis te Kloese in Doha in contact met vertegenwoordigers van PSG. “Die hadden hun zinnen gezet op Hancko, maar haakten af toen ze begrepen dat de verdediger net zijn contract had verlengd (tot medio 2028, red.). Ook wilden zij niet de hoofdprijs betalen”, aldus de journalist.

Krabbendam laat weten dat Te Kloese afgelopen maand ‘een soort virusscanner' was die Feyenoord bewaakte tegen aanvallen van buitenaf. Atlético was naar verluidt bereid om heel ver te gaan voor Wieffer en kwam met allerlei constructies op de proppen om de middenvelder van Feyenoord over te nemen.

Wieffer, die eveneens een doorlopend contract heeft tot medio 2027, trok zelf op voorhand al de stekker uit de onderhandelingen over een transfer naar Madrid. Hij wenste bij Feyenoord te blijven om zeker te zijn van een plek in de EK-selectie van het Nederlands elftal.

Quilinschy Hartman stond er precies hetzelfde als Wieffer in. Santiago Gimenez was ook zeer gewild op de transfermarkt, maar door zijn doorlopende contract bleek hij een lastig doelwit voor de topclubs. Tot slot laat Krabbendam weten dat er ook tevergeefs naar Quinten Timber is geïnformeerd.

“Dat Feyenoord erin slaagde zijn bepalende spelers in huis te houden, voelt voor de directie als wél een geslaagde window.” Uiteindelijk vertrok deze winter enkel Javairô Dilrosun. De 25-jarige aanvaller had nog een contract tot medio 2026 bij Feyenoord, maar maakte voor 4,6 miljoen euro de overstap naar het Mexicaanse Club América.

