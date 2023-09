VI weet waarom transfer van Egan-Riley op het laatste moment in het water viel

Zaterdag, 2 september 2023 om 11:58 • Bart DHanis • Laatste update: 12:46

PSV wilde zich op de slotdag van de transfermarkt nog versterken met CJ Egan-Riley. Volgens Voetbal International-journalist Marco Timmer was Burnley echter te laat met de papieren, waardoor de Engelsman komend seizoen niet in het Philips Stadion te zien zal zijn. Wel versterkte de ploeg van trainer Peter Bosz zich op de valreep met Armel Bella-Kotchap.

Vrijdagavond maakte Timmer bekend dat PSV ging voor Egan-Riley. De twintigjarige centrumverdediger had op huurbasis moeten overkomen van Burnley. De naam van Egan-Riley, die ook als defensieve middenvelder uit de voeten kan, zong in januari eveneens rond in het Philips Stadion. PSV schakelde na het mislopen van Egan-Riley snel en nam Bella-Kotchap op huurbasis over van Southampton.

Wat er precies is gebeurd op de turbulente slotavond van de transferperiode, wordt zaterdagavond wellicht duidelijk. Voordat PSV om 20:00 uur aftrapt tegen RKC Waalwijk, geeft directeur voetbalzaken Earnest Stewart tekst en uitleg over de roerige transferzomer van de Eindhovenaren, die zich op de laatste dag van de markt nog wisten te versterken met Hirving Lozano en Bella-Kotchap.

Eerder deze zomer trok PSV Noa Lang, Sergiño Dest, Ricardo Pepi en Malik Tillman aan. In totaal gaven de Eindhovenaren 51 miljoen euro uit. De club verdiende echter bijna dat gehele bedrag terug door een aantal verkopen. Onder meer Ibrahim Sangaré, Xavi Simons en Érick Gutiérrez lieten Noord-Brabant achter zich deze zomer. Stewart haalde zo 49 miljoen euro op, waardoor PSV onder de streep slechts een schamele twee miljoen euro uitgaf.