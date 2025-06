VI weet voor welke vier posities Dennis te Kloese aanwinsten zoekt voor Feyenoord

Feyenoord is druk bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. Volgens Voetbal International zet algemeen directeur Dennis te Kloese in op versterkingen voor in totaal vier posities.

Te Kloese legt de focus op het aantrekken van een centrumverdediger, een linksback, een middenvelder en een linksbuiten. Voor het middenveld werd onlangs Sem Steijn aangetrokken, terwijl ook Luciano Valente (FC Groningen) een beoogde aanwinst is.

Feyenoord zoekt met name een vervanger voor Dávid Hancko, die op weg lijkt naar het financieel vermogende Al-Nassr. Daarnaast wil men ook een eventueel vertrek van Igor Paixão opvangen deze zomer.

Hancko is persoonlijk rond met Al-Nassr, waar hij zes miljoen euro netto per jaar kan verdienen. De club uit de Saudi Pro League moet nog wel tot een akkoord zien te komen met Feyenoord. Het wachten is op een concreet bod op de Slowaakse verdediger.

Olympique Marseille zou reeds een eerste bod bij Feyenoord hebben neergelegd voor Paixão. Het exacte bedrag is onbekend, maar wel is inmiddels bekend dat het om een recordbedrag zou gaan. De Braziliaanse aanvaller maakte afgelopen seizoen vooral in de Champions League veel indruk.

Quilindschy Hartman lijkt sowieso te vertrekken deze zomer, ondanks een doorlopend contract bij Feyenoord tot medio 2026. De linksback is sowieso niet van plan om een nieuwe verbintenis af te sluiten in De Kuip.

Ook Ramiz Zerrouki staat op de nominatie om Feyenoord de rug toe te keren. Volgens Voetbal International is de middenvelder reeds genoemd bij Sevilla en Villarreal.