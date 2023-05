VI weet op welke posities Ajax zich deze zomer hoe dan ook wil versterken

Donderdag, 11 mei 2023 om 16:20 • Guy Habets

Ajax gaat komende zomer op zoek naar een nieuwe rechtsbuiten. Dat meldt Voetbal International in een uitgebreide analyse. Het is aan Sven Mislintat, de nieuwe directeur voetbalzaken van de Amsterdammers, om met een geschikte speler op de proppen te komen. Ook wordt er gekeken naar een nieuwe centrale verdediger en twee middenvelders.

Het wordt een drukke periode voor Mislintat, die naast een nieuwe hoofdtrainer, hoofd scouting en hoofd jeugdopleiding ook een waardige selectie voor het komend seizoen moet samenstellen. In een analyse schrijft Freek Jansen, clubwatcher namens VI, dat er op drie posities versterking nodig is en dat vooral een nieuwe rechtsbuiten zeer gewenst is in de Johan Cruijff ArenA. Op die positie speelden dit jaar Mohammed Kudus, Dusan Tadic en Steven Bergwijn, maar dat zijn geen van allen natuurlijke rechtsbuitens.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarnaast wordt er gekeken naar het binnenhalen van een nieuwe centrale verdediger en is het de bedoeling dat er twee middenvelders naar Amsterdan komen. Het gaat dan om een controleur en een aanvallende middenvelder. Op alle genoemde posities is het in elk geval belangrijk dat er 'spelers met karakter' gehaald worden, zo valt er te lezen, omdat Ajax vindt dat het team wel een boost kan gebruiken.

Daarnaast schrijft Jansen dat er wellicht een gesprek gaat komen met Tadic over zijn rol en perspectief voor komend seizoen. Daar wordt nu nog even mee gewacht, omdat de hoofdtrainer voor volgend seioen een belangrijke stem heeft in het nut van de Servische captain. Tadic kreeg dit seizoen vaak kritiek en ook Alfred Schreuder en John Heitinga, de trainers die de linkspoot altijd lieten staan, moesten het ontgelden. Ondanks alles is Tadic wel hard op weg om ook dit seizoen de Most Valuable Player van de Eredivisie te worden.