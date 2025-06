Feyenoord is 'verbaasd' door berichtgeving over transfer van meer dan 20 miljoen euro

Het is helemaal niet zo aannemelijk dat Antoni Milambo vertrekt, zo meldt Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam in een transferupdate van Feyenoord. Al lange tijd woeden er geruchten over een miljoenentransfer naar Brentford.

Volgens 1908.nl zou de jonge middenvelder zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met the Bees. Feyenoord zou nog geen officieel bod hebben ontvangen, maar volgens het fanmedium was dat een kwestie van tijd.

Feyenoord zou de vraagprijs op 25 miljoen euro hebben vastgesteld. Eerder zei directeur Dennis te Kloese al eens dat hij 'het grootste talent van de club' niet voor zestien miljoen euro weg zou laten gaan.

Volgens Krabbendam is een eventuele deal echter bij lange na niet zo vergevorderd. "De speculaties rond Antoni Milambo wekken intern verbazing op", schrijft de journalist maandag.

"Niet dat Brentford wordt genoemd, met die club heeft Feyenoord weleens informeel gesproken, maar ook niet meer dan dat", spreekt het blad eerdere berichtgeving tegen. "Daarbij zijn er veel meer clubs met interesse. Als Brentford zaken had willen doen, is dat met een telefoontje geregeld, zo is de gedachte."

Wel klopt het dat de Rotterdammers een forse vraagprijs zullen hanteren. "Brighton meldde zich vorig seizoen op vrijdag voor Mats Wieffer en zat op dinsdag al in De Kuip. Na een diner tussen de vertegenwoordigers van beide clubs werd de deal snel rondgemaakt. Dat ging toen om dertig miljoen euro."

"Feyenoord is van plan, als het zo ver komt, ook voor Milambo een flinke transfersom te vragen", vergelijk Krabbendam de beide deals. "Met andere woorden: de club zal zich hard opstellen, want hij is in principe niet te koop."

Een officieel bod ligt dan ook nog niet op de tafel van Te Kloese, die ook weet dat Robin van Persie erg gecharmeerd is van Luciano Valente. Gezien de selectiebezetting is de komst van een middenvelder geen must, maar toch wil Feyenoord zakendoen, zelfs nu de FC Groningen-middenvelder PSV heeft afgezegd.

"Omdat langer wachten zou kunnen betekenen dat Valente straks onhaalbaar is. Er is wel een kanttekening: Feyenoord wil niet heel veel verder gaan dan het eerste bod, zodat financiën een deal nog kunnen blokkeren."