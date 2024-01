VI: ‘Groeiend vertrouwen bij Ajax dat Jordan Henderson naar Amsterdam komt’

Het vertrouwen dat Jordan Henderson daadwerkelijk naar Ajax komt, groeit binnen de directiekamers in de Johan Cruijff ArenA, zo weet Tim van Duijn, journalist van Voetbal International te melden.

Een deal met Henderson is nog niet rond, maar Ajax blijft achter de schermen hard werken aan de komst van de 33-jarige Engelsman, weet het medium te verzekeren.

Dinsdag bracht Fabrizio Romano naar buiten dat Ajax 'serieus geïnteresseerd' is in de diensten van Henderson. De voormalig Liverpool-middenvelder zou ongelukkig zijn bij zijn huidige werkgever en weer terug willen naar Europa.

Henderson kan naast Ajax ook terugkeren in de Premier League. Newcastle United heeft wel oren naar een transfer van de in Sunderland geboren spelverdeler. Ook Bayer Leverkusen hoopt hem los te kunnen weken bij Al-Ettifaq.

Mocht Ajax de voormalig speler van Liverpool daadwerkelijk willen aantrekken, zal de club wel moeten puzzelen in het salarishuis. De Amsterdammers gaven afgelopen seizoenen het nodige geld uit aan spelers en vooral door de uitgaven van Sven Mislintat afgelopen zomer is er weinig financiële beweegruimte in de Johan Cruijff ArenA.

Daar komt bij dat Henderson in Saudi-Arabië een vorstelijk salaris verdient. Mocht de huidige nummer vijf van de Eredivisie de controleur willen huren, dan verlangt Al-Ettifaq dat Ajax zijn volledige loon overneemt. Dit zal voor de Amsterdammers naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk zijn, waardoor een definitieve transfer realistischer lijkt.

Van Duijn wist donderdag tevens te melden dat Ajax Kian Fitz-Jim zo goed als zeker binnen heeft. De middenvelder werd tot aan het einde van het seizoen verhuurd aan Excelsior, maar keert nu dus eerder terug bij zijn oorspronkelijke werkgever.



