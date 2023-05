VI: Arne Slot ook komend seizoen trainer van Feyenoord

Donderdag, 25 mei 2023 om 08:57 • Wessel Antes • Laatste update: 09:29

Arne Slot blijft ook komend seizoen trainer van Feyenoord, zo meldt journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International. De 44-jarige trainer werd de afgelopen dagen hevig gelinkt aan een transfer naar Tottenham Hotspur, maar blijft voorlopig nog in Rotterdam-Zuid. In De Kuip heeft Slot nog een contract tot medio 2025. De oefenmeester wil zich met Feyenoord richten op het prolongeren van de landstitel en de eerste deelname aan de Champions League sinds 2017.

Slot zelf heeft al direct een reactie op zijn aanblijven bij Feyenoord. "Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij. Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd. Er lopen geen transferbesprekingen en die zijn er ook niet geweest en de bespreking van gisteren ging uitsluitend over een eventuele verlenging: alle gesprekken met Feyenoord zijn slechts daarop gericht. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord", aldus de Bergentheimer tegenover het Algemeen Dagblad.

Sportmarketeer Chris Woerts komt via Twitter met een reactie op het nieuws. “Dat Arne Slot blijft bij Feyenoord is geen verrassing. Anders dan door velen gesteld kiest hij niet voor het grote geld, maar voor familie en het ‘warme bad’ dat de club hem geeft. Tottenham Hotspur is in alles tegengesteld aan Feyenoord. Koud, kil en een net niet club. Bij Vandaag Inside heb ik eerder al gemeld dat zowel Slot als (Dennis, red.) te Kloese zouden blijven.” Afgelopen weekend werd bekend dat ook de algemeen directeur van Feyenoord kon rekenen op interesse vanuit Londen.

Te Kloese zelf gaf zondag in Goedemorgen Eredivisie op ESPN aan waarom hij de Engelse interesse heeft afgewimpeld. "Ik heb een bewuste keuze gemaakt om bij Feyenoord te gaan werken. Er ligt nog altijd veel werk en de sportieve successen zijn een ongelooflijke zet in de goede richting geweest. Voor mij is een vertrek dan ook geen optie op dit moment. Professioneel niet en persoonlijk ook niet. Daar wil ik duidelijk over zijn. Tottenham gaat niet gebeuren." De komende weken hoeft de bestuurder in ieder geval niet op zoek naar een nieuwe trainer, daar Slot dus heeft besloten zijn succes bij Feyenoord voort te zetten.