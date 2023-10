VfB Stuttgart trekt conclusies na afronden onderzoek naar Mislintat

Maandag, 30 oktober 2023 om 11:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:53

VfB Stuttgart heeft het onderzoek dat de club deed naar Sven Mislintat afgerond. De Duitse club onderzocht een aantal van de eigen transfers naar aanleiding van het nieuws rondom de deal die Mislintat sloot voor Borna Sosa. Stuttgart concludeert dat Mislintat anders had moeten handelen, maar is geen strafbare feiten tegengekomen.

Sosa was de verrassende deadline day-deal van Ajax. De linksback kwam voor zo'n tien miljoen euro over van Stuttgart. Achteraf bleek dat Sosa gekocht werd via Arthur Beck van het zaakwaarnemersbureau AKA Global, dat aandelen bezit in Mislintats bedrijf Matchmetrics GmbH. Er was dus mogelijk sprake van belangenverstrengelingen.

Dit was aanleiding voor Stuttgart om een onderzoek te starten. Die Schwaben deden in de tijd dat Mislintat voor de club werkte ook zaken met AkA Global. Alle transfers die Stuttgart via dat bedrijf afrondde werden onderzocht.

"Sven Mislintat heeft niemand die bij Stuttgart verantwoordelijk was geïnformeerd over de zakelijke relaties tussen AKA Global en Matchmetrics", vertelt Alexander Wehrle, CEO van de Bundesliga-club, aan de Duitse tak van Sky.

"Dat zou beter zijn geweest. We hebben alle transfers juridisch laten onderzoeken. Het externe juridische rapport komt tot de conclusie dat er geen schade geleden is. Daarom is dit hoofdstuk afgesloten", aldus Wehrle.

Voor Mislintat kwam vrij snel na de transferzomer een einde aan zijn periode bij Ajax. De directeur, die twaalf aankopen deed voor in totaal 112 miljoen euro, werd verantwoordelijk gehouden voor de enorme sportieve crisis die de club doormaakt.

De aankopen die Ajax deed onder Mislintat zijn vooralsnog allesbehalve voltreffers gebleken. Josip Sutalo was de duurste transfer die de Duitser afrondde, maar de Kroaat grossiert tot dusver vooral in fouten. Het kan echter nog erger: Chuba Akpom en Georges Mikautadze kwamen dit seizoen nog amper van de reservebank af.