Verweij ziet voordeel voor Ajax in strijd om Henderson: ‘Dat geeft Ajax hoop’

Mike Verweij heeft een update gegeven over de stand van zaken omtrent Ajax en Jordan Henderson. De Engelsman geniet serieuze belangstelling van de Amsterdammers, die hem volgens de journalist van De Telegraaf voor anderhalf jaar willen huren. Verweij geeft in de podcast Kick-off verder aan dat Ajax in gesprek is met Al-Ettifaq en dat de belastingregels in Engeland maken dat Ajax een serieuze(re) kans maakt op het vastleggen van Henderson.

Dinsdagmiddag deelde transfermarktexpert Fabrizio Romano het nieuws dat Ajax 'serieus geïnteresseerd' is in de diensten van Henderson. De 33-jarige middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq, waar hij onder Steven Gerrard werkt. Henderson zou Saudi-Arabië echter alweer willen verlaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Verweij stelt in de podcast Kick-off dat de komst van Henderson een reële mogelijkheid is. "Ik denk dat een heleboel fans denken: dit klinkt te mooi om waar te zijn, het gaat niet gebeuren. Maar ik denk dat er best een kans is dat het gaat gebeuren. Er is inmiddels een Nederlandse zaakwaarnemer, Nathan van Kooperen, die zich ook met die deal bemoeit."

"Ze zijn nu bezig met zijn club in Saudi-Arabië om te kijken of er een mogelijkheid is. Ajax wil hem anderhalf jaar huren, als die mogelijkheid zich voordoet." Verweij stipt een voordeel aan voor Ajax ten opzichte van clubs in de Premier League. "Sinds de Brexit is er een regel dat als een speler uit Engeland bijvoorbeeld in Saudi-Arabië heel veel geld verdient maar binnen een jaar terugkeert, hij 47 procent belasting betaalt over het geld dat hij daar verdiend heeft."

"Buiten Engeland is dat belastingtechnisch gewoon veel voordeliger. Dus de Bundesliga of de Eredivisie is interessanter voor hem. Dat geeft Ajax toch wel een beetje hoop dat het mogelijk zou zijn." Ajax kent de nodige concurrentie in de strijd om de voormalig aanvoerder van Liverpool.

CBS Sports-journalist Ben Jacobs meldde dinsdag dat ook Bayer Leverkusen en Newcastle United hengelen naar de diensten van Henderson. Valentijn Driessen denkt dat Henderson 'overal aangeboden wordt'. "Die jongen wil op zijn knietjes weg daar. Ik denk dat hij heimwee heeft naar West-Europa en best bereid is om wat in te leveren."

Henderson zou bij Al-Ettifaq naar verluidt een slordige vijftien miljoen euro per jaar verdienen. Eerder meldde Jacobs nog dat een huurperiode juist niet in de lijn der verwachtingen ligt, daar Al-Ettifaq dan zou verlangen dat Ajax zijn volledige loon overneemt. De kans dat dat gaat gebeuren lijkt zo goed als uitgesloten, waardoor Ajax op een creatievere manier zal moeten toeslaan.

Henderson zou Ajax-trainer John van 't Schip de nodige ademruimte bezorgen op het middenveld. De oefenmeester kan de komende tijd niet beschikken over Silvano Vos, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen. Al die spelers kampen met blessures en het is nog onduidelijk wanneer zij precies terugverwacht worden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties