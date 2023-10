Verweij ziet Ajacied het nodige fout doen: ‘Ik ben nog niet onder de indruk’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 19:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:05

Mike Verweij is (nog) niet onder de indruk van Diant Ramaj, die de geblesseerde Jay Gorter donderdag verving in het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion (2-0 nederlaag). Volgens de clubwatcher moet de aanwinst van 10 miljoen euro nog wel wat stappen zetten als doelman. Valentijn Driessen daarentegen is positiever gestemd over Ramaj.

"Is Ramaj een betere keeper dan Gorter?", vraagt presentator Pim Sedee van de Kick-off-podcast van De Telegraaf aan Verweij. "Ik denk dat het kan", antwoordt de Ajax-watcher met enige terughoudendheid. "Ik vond de commentator gisteren wel heel enthousiast. Hij zou voetballend geweldig zijn, maar hij gaf gigantisch veel lange ballen naar voren die niet aankwamen."

"Hij werd al een keer gered door, volgens mij was dat Sutalo, bij een bal die hij niet goed verwerkte. Ook die goal die ontstond, die was weliswaar van dichtbij ingeschoten", verwijst Verweij naar de 1-0 van João Pedro, die scoorde nadat Ramaj een inzet van Kaoru Mitoma nog wist te keren. "Die verwerkt hij ook niet goed. Dus ik was niet heel erg onder de indruk van hem."

"Ik zie wel dat hij wat heeft, en ik denk ook dat het een goede keeper kan zijn. Maar ik ben nu nog niet zo heel erg onder de indruk van hem", herhaalt de kritische Verweij nog maar eens. "En ik vind dat Gorter niet zo heel veel te verwijten valt tot dusver. Die keepte ook niet heel erg goed, maar om nou te zeggen dat Ramaj beter is.... nee. Niet op basis van deze wedstrijd tegen Brighton."

Driessen

Volgens Driessen is Ramaj op een onderdeel verder dan Gorter. "Hij straalt meer rust uit. Het is rustiger achterin met hem. Met Gorter, Sutalo en Hato houdt iedereen elke keer zijn hart vast. Maar dat had je nu minder. En wat Mike terecht zegt: zijn passing (van Ramaj, red.) over de grond en naar de vrije man ging wel. Maar bij een beetje druk vlogen die ballen ook over de zijlijn.

"En een eerste vereiste voor een keeper is dat als hij een bal op zich geschoten krijgt, dat hij hem nooit door het midden moet wegtikken. Dat deed Ramaj tot twee keer toe, en een keer kwam daar een goal uit (de 1-0 van João Pedro, red.). En de andere keer werd hij inderdaad gered. Dat deed hij helemaal niet goed."

"Hij acteert een beetje Marc-André ter Stegen", betrekt Driessen de doelman van Barcelona in zijn analyse over Ramaj. "En hij acteert ook rust, maar op de een of andere manier vond ik het wel rustiger achterin." De Duitse keeper staat waarschijnlijk zondag tegen PSV ook onder de lat bij Ajax, daar Gorter wegens een spierblessure enkele weken uit de roulatie is.