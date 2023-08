Verweij springt in de bres: ‘Ik vind dat hij schandalig is behandeld door Ajax’

Maandag, 14 augustus 2023 om 19:10 • Wessel Antes • Laatste update: 19:12

Mike Verweij heeft het te doen met Ajax-doelman Jay Gorter. In de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf stelt de journalist dat de 23-jarige sluitpost nog geen eerlijke kans heeft gehad bij de Nederlandse recordkampioen. Tijdens het thuisduel met Heracles Almelo (4-1) van afgelopen zaterdag kwam Gorter als invaller in de ploeg voor Gerónimo Rulli. Verweij en Valentijn Driessen sluiten niet uit dat de Amsterdammer dit seizoen zijn kans gaat grijpen.

Verweij concludeert dat Maurice Steijn er goed aan heeft gedaan om niet Diant Ramaj, maar Gorter te laten invallen na de blessure van Rulli. “Ik vind het heel logisch dat Gorter inviel. Ik vind ook dat Gorter eigenlijk wel een beetje schandalig is behandeld door Ajax. Hij is vorig jaar in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal voor de leeuwen gegooid door Ajax en deed het toen niet goed, maar daarna was het in één keer over en uit. Kort daarvoor benoemde Alfred Schreuder hem nog tot eerste keeper. Als je nou een jongen helemaal wil affakkelen… Ze hadden toen tegen PSV Remko Pasveer op moeten stellen en Gorter pas in de wedstrijd op bezoek bij Fortuna Sittard. Dan had hij een veel zachtere landing gemaakt.”

Driessen heeft nog wel vertrouwen in Gorter. “Dit kan zijn redding zijn. Hij kan het nu waarmaken en kreeg afgelopen zaterdag een lullige goal tegen, zonder dat hij daar schuld aan had. Voor die jongen was ik dan ook blij dat Ajax won. Nu krijg je duels met clubs als Excelsior en Fortuna Sittard, dan kun je warm draaien. Als Gorter het tot de winterstop goed doet, is er geen enkele reden om Rulli niet lekker te verkopen. Dan moet je die Gorter gewoon laten staan natuurlijk!” Gorter ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2026 vast.

Verweij verwacht niet dat Ajax nog een extra keeper gaat aantrekken nu Rulli maanden uit de roulatie is. “Ajax zit wel in een lastige situatie. Diep in zijn hart wil Steijn natuurlijk een goede, ervaren en dure keeper. Maar zoals het er nu voorstaat, en daar wordt van de week nog over gesproken, is het zo dat er geen keeper meer bijkomt. Dat is ook logisch, want Ajax heeft met Charlie Setford nog een hele talentvolle keeper in huis.” Net als Driessen hoopt Verweij dat Gorter het vertrouwen krijgt, al verwacht hij een ander verloop. “Ik denk dat hij beter is dan Ramaj, maar dat Steijn na een aantal wedstrijden, ook vanwege het prijskaartje, gewoon voor Ramaj kiest.”