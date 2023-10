Verweij pakt Algemeen Dagblad hard aan: ‘Een ronkend Ajax-stuk, beter kon niet!’

Maandag, 30 oktober 2023 om 18:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:20

Mike Verweij haalt in de podcast van De Telegraaf behoorlijk uit naar de collega's van het Algemeen Dagblad. De Ajax-watcher vindt dat de concurrerende krant tijdens de hectische transferzomer te weinig kritisch is geweest op het desastreus uitgepakte beleid van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Volgens presentator Pim Sedee van de podcast Kick-off was het opvallend dat Mislintat niet lekte. "Nou, ik heb op 31 augustus 'De Methode Mislintat' gelezen, volgens mij kwam dat rechtstreeks uit de koker van Mislintat", sneert Verweij naar het Algemeen Dagblad.

"Dus hij lekte wel, maar..." Verweij krijgt niet de kans om die zin af te maken. Valentijn Driessen haakt in: "Dat is selectief lekken, maar dat is natuurlijk altijd het geval."

Verweij oordeelt hard over het genoemde stuk in het AD, geschreven door Ajax-volger Johan Inan. "Het was een ronkend stuk over de methode van Mislintat. Beter kon niet. Mislintat haalde zijn informatie bij alles en iedereen. Hij sprak onder meer met Frans Hoek. Nou, geweldig..."

In het uitgebreide artikel werd uitgelegd dat Mislintat heel anders werkt dan zijn voorganger Marc Overmars. "Bij het opstellen van lijstjes gaat Mislintat altijd ‘systematisch’ te werk", schreef het AD onder meer. "Daar kwam Mislintat te boek te staan als een scout die statistieken omarmt. Hij zette immers zelf een datasysteem op. Dat gebruikt hij nog steeds, net als tal van andere machines die hem helpen spelers van top tot teen te analyseren."

Verweij werd afgelopen transferzomer buitenspel gezet door Mislintat, die erin slaagde om grote transferprimeurs uit De Telegraaf te houden, nadat het dagblad in de zomer van 2022 nog de sier maakte met vele Ajax-primeurs.

Eerder zei Verweij al dat dat voor een groot deel kwam doordat Mislintat meteen boven de vraagprijs bood, waardoor er van onderhandelingen geen sprake was. "Dan is de transfer meteen rond en is er ook geen tijd om nieuws te jagen", aldus Verweij, die Mislintat vanaf het begin zeer kritisch volgde.