Verweij over Oranje-international: ‘Ik vind dat je daar niet over moet zeuren’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 19:28 • Jonathan van Haaster

Mike Verweij kan zich niet vinden in de kritiek die Virgil van Dijk donderdag uitte over de (over)volle speelkalender. Dat laat hij weten in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De aanvoerder van Oranje stelde dat het aantal wedstrijden steeds 'meer en meer wordt' en dat daar een 'oplossing voor moet komen'. Verweij stelt dat Van Dijk 'niet zo moet zeuren', daar de verdediger bewust de keuze heeft gemaakt om in de Premier League te spelen.

Van Dijk spreekt zich regelmatig uit over het aantal wedstrijden in het hedendaagse voetbal. Donderdag deed hij dat tijdens de persconferentie van Oranje in Zeist wederom. Van Dijk ziet de speelkalender steeds voller worden. "Vandaar die discussie. Ik denk dat wij als spelers daar iets van moeten zeggen en tot een oplossing moeten komen. De gezondheid is wel iets belangrijker dan het geld dat het oplevert. Hopelijk komt daar een oplossing voor.”

Op de persconferentie stelde Valentijn Driessen namens De Telegraaf dat Van Dijk wordt betaald door Liverpool en dat clubs juist weer extra geld ontvangen wanneer hun spelers worden opgeroepen voor het nationale elftal. Daarom vroeg Driessen zich af of Van Dijk bereid is om tien procent van zijn salaris in te leveren. “Nee”, reageerde de aanvoerder in eerste instantie stellig. Even later kwam hij terug op zijn antwoord. “Voor mijn gezondheid zou ik wél tien procent van mijn salaris inleveren."

Driessen en Verweij blikken terug op de vraag van eerstgenoemde. "Ik vind daar wel iets van", zegt Verweij. "Dat Koeman er iets over zegt: heel goed. Dat de clubs daar iets over zeggen: ook heel goed. Alleen die spelers... Even heel platgeslagen gezegd: Virgil van Dijk had ook bij FC Groningen kunnen blijven. Dan had hij één wedstrijd in de week gespeeld en had hij ook een stuk minder verdiend, maar dan zou hij wel een stuk minder belast zijn. Als je ervoor kiest om in de Premier League te spelen, dan weet je één ding. Dan speel je om de League Cup, FA Cup, Europees én de Premier League. En ze gaan ook door met kerst. Ik vind dat je daar als speler eigenlijk niet over moet zeuren."

Schuld bij de clubs

Presentator Pim Sedee stelt dat als spelers voelen dat hun grenzen overschreden worden, zij moeten aangeven dat ze niet opgesteld willen worden. Driessen antwoordt: "Dat gebeurt ook vaker. Er wordt heel veel doorgewisseld en er wordt ook heel veel doorgeselecteerd. De spelersgroep bestaat volgens mij uit iets van 38 man, dus er is ook wel ruimte om af en toe een wedstrijd uit te stappen. Alleen die trainers spelen natuurlijk iedere keer het liefst in hun sterkst mogelijke opstelling. Is het niet om de wedstrijd te winnen, dan is het wel voor de aanloop naar de volgende wedstrijd die gewonnen moet worden en dat er daarom automatismen gekweekt moeten worden. Die clubs kunnen daar zelf ook wat handiger mee omgaan."

Driessen stelt verder dat er tegenwoordig zelfs in de League Cup een Europese ticket valt te verdienen, waardoor er 'vijf, zes à zeven spelers uit het eerste elftal' meedoen aan die duels. "Dan is er weer een extra cup bij met weer extra wedstrijden. Maar ik vind ook dat je daar niet zo over moet zeuren. Het psychische aspect lijkt mij het grootste probleem, niet het fysieke. Want je kan volgens mij echt wel negentig minuten op woensdag-zondag-woensdag spelen. Alleen het reizen komt erbij. Je reist heel Europa of Engeland door. En je moet altijd presteren. Er zitten weliswaar 60.000 man die je adrenaline geven, maar er komt ook een verwachtingspatroon bij kijken. Dat kan je best wel een keer naar de keel grijpen. Dat kan ik me wel voorstellen."

Minder landenvoetbal

Verweij verdedigt Van Dijk tot slot. "Er werd hem ook naar gevraagd. Ik moet hem nageven dat hij altijd heel open en eerlijk antwoord geeft. Hij heeft misschien wel meer recht van spreken dan een andere speler, omdat hij daar ook deel uitmaakt van de spelersvakbond in Engeland. Dus hij is wel een partij die aan tafel zit. Dus dat het aangekaart wordt is prima, alleen ja, die clubs verdienen zoveel omdat er zo veel wedstrijden worden gespeeld. Dus indirect is dat hele drukke programma ook goed voor zijn salaris. Dat er drie interlands in een week gespeeld gaan worden, is gekkenwerk. Ik vind dat als je gaat snijden, dat in het landenvoetbal moet gebeuren. Bonden betalen inmiddels een bepaalde vergoeding aan de clubs, maar als Pietje Puk zijn kruisband scheurt, zit je als club wel met de gebakken peren."