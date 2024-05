Verweij onthult welke vier spelers Koeman in eerste instantie thuis wilde laten

Bondscoach Ronald Koeman had aanvankelijk geen ruimte voor Ryan Gravenberch en Steven Bergwijn in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. Naast die twee namen stonden er ook twee spelers op de lijst die ook daadwerkelijk zijn afgevallen: Nick Olij en Ian Maatsen.

Er was bij de bekendmaking van de definitieve selectie van Oranje veel te doen om het ontbreken van Maatsen, die zaterdag met Borussia Dortmund tegen Real Madrid aantreedt in de finale van de Champions League. Koeman lijkt gezien het lijstje van Verweij al langere tijd te hebben gespeeld met de gedachte om de aanvallend ingestelde linksback thuis te laten.

Het feit dat Gravenberch en Bergwijn zich toch mogen opmaken voor het EK, heeft alles te maken met het wegvallen van de geblesseerden Marten de Roon en Quinten Timber. "Olij zou afvallen, Maatsen zou afvallen", somt Verweij op. "Eén van de middenvelders. Als Timber en De Roon fit zouden zijn geweest, zou Gravenberch afvallen."

De Roon liep onlangs in de finale tegen Juventus een hamstringblessure op, waardoor de middenvelder de Europa League-finale met Atalanta al moest missen. Toen was nog onduidelijk of de ex-Spartaan fit genoeg zou zijn om het EK te halen en dat bleek uiteindelijk niet het geval. Timber was er wel bij tijdens de eerste trainingen van Oranje, maar trainde iedere dag apart van de groep.

Uiteindelijk bepaalden Koeman en zijn staf dat de middenvelder van Feyenoord niet fit genoeg zou zijn om het EK te halen en ging er ook een streep door zijn naam. Koeman gaf op een recente persconferentie aan dat het wegvallen van Timber en De Roon ruimte bood voor een extra aanvaller in de selectie. Volgens Verweij is Bergwijn degene die optimaal profiteerde van de onverwachte vacature, anders zou ook hij het EK hebben gemist.

De aanwezigheid van Bergwijn mag opvallend genoemd worden, daar de aanvoerder van Ajax een matig seizoen draaide bij zijn club. “Bergwijn heeft in de drie dagen dat hij er nu bij was een goede indruk achtergelaten”, was Koeman desondanks tevreden over de vleugelspeler. “Ik heb ook een verleden met hem.”

“Ik wil niet zeggen dat hij een geweldig seizoen heeft gehad, want dat heeft hij niet gehad. Ik denk wel dat ik hem in de komende periode zover kan krijgen dat hij belangrijk voor ons kan zijn. De kwaliteit is aanwezig.”

Ook bevestigde Koeman min of meer al dat Gravenberch eigenlijk tot het groepje afvallers zou behoren. "Gravenberch is een beetje met zijn neus in de boter gevallen. De keuze is gemaakt op basis van het talent dat ik in hem zie. Maar hij heeft niet veel gespeeld. Als er spelers wegvallen die niet fit zijn, kom je er steeds dichterbij.”

