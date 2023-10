Verweij onthult: ‘Hij heeft Van Gaal drie weken lang buiten de deur gehouden’

Vrijdag, 6 oktober 2023

Valentijn Driessen vindt de aanstelling van Louis van Gaal een slimme zet van Ajax, zo heeft de chef voetbal van De Telegraaf vrijdagmiddag gezegd in Kick-off, de voetbalpodcast van de krant. Ook weet Ajax-watcher Mike Verweij te onthullen waarom de aanstelling van Van Gaal zo lang op zich heeft laten wachten.

“Ik vind dat ze een hele slimme constructie hebben gevonden op deze manier”, begint Driessen zijn betoog. De journalist doelt op de adviseursfunctie die de Amsterdamse club aan Van Gaal heeft gegeven. “Hij heeft nu zijn handen vrij en hoeft niet te wachten tot hij uiteindelijk wordt benoemd in de algemene aandeelhoudersvergadering.”

“Ik vind het heel slim dat ze hem adviseur hebben gemaakt”, gaat Driessen verder. “Zo kan hij over alle zaken meedenken en meebeslissen, als hij dat zou willen. Hij kan altijd nog in de Raad van Commissarissen, maar het is belangrijk dat Ajax zo snel mogelijk handen aan het bed krijgt.”

Ook weet Driessen te melden dat Van Gaal meteen de handen uit de mouwen heeft gestoken. “Hij is al volop bezig.” Verder weet de chef voetbal dat Van Gaal al drie gesprekken heeft gevoerd met Alex Kroes, de aanstaande algemeen directeur van Ajax. Kroes mag van zijn voormalig werkgever AZ niet met Ajax praten, maar Van Gaal en Kroes hadden contact toen Van Gaal nog functieloos was.

“Nu hij in functie is, wordt dat gecompliceerder. Toch zal het achter de schermen wel gebeuren”, vermoedt Verweij, Ajax-watcher voor de krant in de podcast. “Er moeten besluiten genomen worden over de toekomst van Maurice Steijn en de aanstelling van een nieuwe technisch directeur. Het zou raar zijn als je dat gaat doen zonder de toekomstig algemeen directeur.”

Zo weet Driessen te onthullen dat Kroes al is teruggefloten door AZ. “Hij heeft een brief ontvangen. Hij dronk ook koppen koffie met mensen die wel al bij Ajax werkten. En dat mag niet. Hij heeft een brief vanuit Alkmaar ontvangen dat hij geen contact meer mag hebben met mensen bij Ajax.”

Pier Eringa

Aan het einde van de podcast doet Verweij nog een opvallende onthulling over Pier Eringa. "Eringa heeft Van Gaal drie weken lang buiten de deur gehouden", vertelt de journalist. Eringa trad op 27 september af als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse club.