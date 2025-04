Verweij onthult: 'Dit zei de Sparta-bank direct na opgeraapte terugspeelbal van Ajax-keeper Matheus'

Ajax verloor zondag door een grote fout van doelman Matheus twee punten tegen Sparta Rotterdam (1-1). In de podcast Kick-off van De Telegraaf komt het cruciale moment ter sprake waarop Ajax een indirecte vrije trap tegen kreeg. Mike Verweij weet wat de Sparta-bank over dat moment gezegd heeft.

Matheus raapte diep in blessuretijd van de tweede helft een terugspeelbal van Steven Berghuis op, in de veronderstelling dat er een Sparta-speler tussen had gezeten. Volgens scheidsrechter Rob Dieperink was dat echter niet het geval, waarna Sparta een indirecte vrije trap kreeg. Daaruit scoorde Mohamed Nassoh.

Volgens Verweij hadden 'topscheidsrechters als Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük' nooit gefloten voor een dergelijk twijfelgeval. "Die zie je nooit voor zo'n voorval fluiten. Die halen zich zulke problemen niet op de hals. Die maken dan gewoon het gebaar dat de bal onderweg werd aangeraakt."

"Matheus kan die bal daarna nog steeds tegenhouden, want die bal was houdbaar", aldus Verweij. "Matheus deed het niet slim, maar die was er honderd procent van overtuigd dat die bal werd aangeraakt."

Volgens Verweij was ook de technische staf van Sparta daarvan overtuigd. "Ik hoorde later dat de mensen op de Sparta-bank ook gewoon hebben gezien dat die bal werd aangeraakt, dus waarom Dieperink niet geholpen werd door de vierde official is ook de vraag, want dit kan heel bepalend zijn in de titelrace."

Verweij vindt het een fout van Dieperink om te fluiten. "Dieperink is niet ervaren of goed genoeg om hier slimmer mee om te gaan, want dan had je er namelijk niemand over gehoord!"

Valentijn Driessen is het helemaal niet eens met collega Verweij. "Dat is marchanderen. Als je met het uitgangspunt van Mike gaat fluiten, is het einde zoek. Die man heeft gezien dat niemand hem aanraakte. De VAR mag niet op de lijn komen (omdat het geen penaltysituatie was, red.), en de vierde man heeft het niet gezien."

"In dat geval moet hij die vrije trap geven", vindt Driessen. "Dat zijn de regels. Daar kun je niet mee gaan marchanderen."