Verweij noemt het astronomische salaris dat Ajax klaarlegt voor Henderson

Ajax is bereid om diep in de buidel te tasten voor Jordan Henderson. De 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq strijkt in Saudi-Arabië meer dan vijftien miljoen euro per seizoen op en is weliswaar bereid om enorm in te leveren, maar zal dan nog altijd een grootverdiener bij Ajax worden. Dat schetst Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Ajax is al enige tijd in gesprek met Henderson, die dolgraag in de Johan Cruijff ArenA wil spelen. "Ze weten wat hij wil verdienen", zegt Verweij. "Het heeft ook met de belastingen te maken, want die zijn voor Henderson op dit moment een stukje lager dan in het Verenigd Koninkrijk. Ajax weet wat het ongeveer moet kosten."

Henderson heeft er veel voor over om per direct een overstap te maken. "Hij is bereid om heel veel in te leveren, en dat komt omdat hij zich in de EK-selectie van Engeland wil spelen."

Bij Ajax is afgelopen zomer veel ruimte gecreëerd in het salarisbudget, weet Verweij. "Dusan Tadic is weggegaan en die zal ongeveer vijf, zes miljoen euro per jaar hebben verdiend in Amsterdam." Dat salaris lijkt nu klaar te liggen voor Henderson. "Heel veel hoger zal Ajax niet gaan."

Daarmee zijn nog lang niet alle horden genomen voor Ajax. "Er is nog wel een probleem: Henderson wil een contract voor tweeënhalf jaar, terwijl Ajax maar tot anderhalf jaar wil gaan. Ajax zal moeten inschatten hoe fit hij is. Ze zullen wel uitkomen op anderhalf jaar

met de optie voor nog een jaar."

Het grootste obstakel is Al-Ettifaq, de werkgever van Henderson. "Zijn club moet gaan bewegen", zegt Verweij. "Die willen vooralsnog Henderson niet kwijt." Volgens Sky Sports is Ajax momenteel bezig om Al-Ettifaq in beweging te krijgen. Er zal sowieso een transfersom betaald moeten worden, want verhuur is geen optie voor Al-Ettifaq. Henderson ligt vast tot medio 2026.

Valentijn Driessen vindt de kosten voor het binnenhalen van Henderson veel te hoog, zo voegt de journalist toe in de podcast van De Telegraaf. "Als dit het prijskaartje is wat eraan vastzit, dan zou ik het nooit doen. Dan kun je beter in de zomer een jongere speler nemen die ook meer voetbal met zich meebrengt. Ajax is succesvol geweest met spelers als Lasse Schöne en Frenkie de Jong op die positie, veel meer voetbal."

