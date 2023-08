Verweij laat uiterst pikante naam vallen bij Ajax: ‘Zal wel gevoelig liggen’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 23:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:00

Mike Verweij heeft in de podcast Kick-Off van De Telegraaf de naam van Sydney van Hooijdonk laten vallen als tweede spits bij Ajax. De aanvaller zit op een dood spoor bij Bologna en zou in Amsterdam tweede viool kunnen spelen achter Brian Brobbey. Verweij is zich er echter van bewust dat een nieuwe samenwerking tussen de familie Van Hooijdonk en Maurice Steijn geen gelukkig huwelijk zal zijn.

"Ik denk dat er aankopen aan zitten te komen", vertelt de clubwatcher in de podcast. "Ik vind het gek dat die nog niet komen. Het is toch niet heel moeilijk om knopen door te hakken en eruit te komen met clubs over spelers die je wil hebben? Ik denk niet dat het aan Susan Lenderink (financieel directeur, red.) ligt, want er is genoeg geld om uit te geven. Maar ze gokken nog steeds op de eerste keus op iedere positie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor de spitspositie is Chuba Akpom van Middlesbrough in beeld. "Die jongen heeft een geweldig afgelopen seizoen gehad (29 goals in 42 duels), maar heeft daarvoor nul keer gescoord bij de clubs waar Arsenal hem aan verhuurd heeft. Ik snap dat het gezien de familiebanden een beetje gevoelig ligt, maar als je een tweede spits zoekt, haal dan gewoon Sydney van Hooijdonk. Huur hem een jaar van Bologna. Maar dat dat niet gaat lukken snap ik gezien het verleden."

De vete tussen de familie Van Hooijdonk en Steijn stamt uit hun gezamenlijke tijd bij NAC Breda, waar de Ajax-trainer vanaf de zomer van 2020 precies een jaar werkzaam was. In die periode had de coach lang niet altijd een basisplaats over voor Sydney, de zoon van oud-spits Pierre, die lid is van de RvC bij de Bredanaren. De analist laat zich bij Studio Voetbal geregeld negatief uit over Steijn, waarop de oefenmeester hem al eens een 'lul' noemde.