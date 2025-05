Verweij: 'Ik moet oppassen dat ik niet alle Ajax-supporters over één kam scheer, maar...'

Ajax gaat met het trainersduo John Heitinga en Marcel Keizer aan de toekomst bouwen, zo werd vrijdag bekend. Het duo tekent op korte termijn een contract tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA.

''Ik moet oppassen dat ik niet alle Ajax-supporters over één kam scheer. Maar het is ook wel weer tekenend voor een deel van de Ajax-aanhang dat een nieuwe trainer niet wordt gesteund, maar gelijk tot de enkels wordt afgefakkeld'', oordeelt Verweij vrijdag in Kick-Off van De Telegraaf.

Verweij benadrukt dat Keizer er heel goed opstaat bij technisch directeur Alex Kroes. ''Die werd in 2017 aangesteld nadat hij een uitstekend seizoen had beleefd bij Jong Ajax. Toen werden ze tweede, met Heitinga als assistent. Vier punten achter kampioen VVV-Venlo.''

''Dat was voor Bergkamp en Van der Sar reden om Keizer het vertrouwen te geven bij het eerste elftal. Alleen zag Overmars dat niet zitten. En dat is eigenlijk boven zijn macht geregeld. En Overmars heeft alles aangegrepen om Keizer er zo snel mogelijk uit te gooien'', roept de Ajax-watcher in herinnering.

''Terwijl Keizer wel een puntgemiddelde had van 2,25'', gaat Verweij verder. ''Ter vergelijking: Farioli, die het uitstekend heeft gedaan, had 2,29. Heitinga had een gemiddelde van 2,08. Die won in 2023 zijn eerste zeven wedstrijden en de spelers waren gek met hem, van Tadic tot Kudus. En toen keek iedereen, met Heitinga voorop, naar de directie van: geef me een aanstelling voor volgend jaar.''

''En als Van der Sar dat had gedaan, had dat niets met zijn autoriteit. Nu bleef Heitinga het interim-jochie'', verwijst Verweij naar het feit dat Heitinga slechts een tussenpaus was bij Ajax, dat in de zomer van 2023 voor Maurice Steijn ging.

Na het snelle ontslag van Steijn bij Ajax en John van 't Schip als interim-coach ging de clubleiding in zee met Francesco Farioli. De Italiaanse trainer leek Ajax kampioen te maken, maar na een dramatische eindspurt moest men PSV voor zich dulden als kampioen.