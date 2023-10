Verweij: ‘Ik denk dat Maurice Steijn hoopt dat Ten Hag het nog even volhoudt’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 18:13 • Lars Capiau • Laatste update: 18:30

In podcastserie Kick-Off van De Telegraaf zijn Mike Verweij en Valentijn Driessen ingegaan op de sportieve malaise bij zowel Ajax als Manchester United. De druk op respectievelijk Maurice Steijn en Erik ten Hag neemt met elk verliespunt verder toe. In de podcast bespreken de journalisten de moeilijke periode die beide trainers kennen bij hun werkgever.

"Het is wel een club die niet ver terugdeinst om trainers de laan uit te sturen, dus hij moet wel snel presteren", oordeelt Driessen over de situatie van Ten Hag in Manchester. "Ik denk wel dat Steijn hoopt dat Ten Hag het nog even volhoudt", vergelijkt Verweij de precaire situatie van beide oefenmeesters.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Anders komt hij weer terug?", haakt presentator Pim Sedee in. "Nou dat weet ik niet", antwoordt Verweij. "Daar hoor je wel mensen over, van: zou Ten Hag terugwillen? Hij heeft nu aan de Premier League geroken en ik denk dat er na zijn succesperiode bij Ajax wel meer belangstelling voor hem zal zijn", schetst de journalist.

"Aan de andere kant: het is een prachtig moment om nu bij Ajax in te stappen. Heel veel slechter kan het niet, dus ik denk dat als hij ontslagen wordt dat hij op termijn wel weer een kandidaat wordt", filosofeert Verweij bij een ontslag van zowel Ten Hag als Steijn.

"Er wordt op het internet, dat is een heel klein bubbeltje, om het ontslag van Steijn geschreeuwd", vervolgt Verweij. "Maar die mensen komen niet met een alternatief. Stel je voor dat je Steijn na een nederlaag tegen AZ of misschien een nederlaag tegen AZ én FC Utrecht eruit gooit, ik zou niet weten wie het wel moet doen."

“Henk ten Cate”, reageert Driessen direct. “Die is toch al een hele poos niet meer actief in het topvoetbal?”, stelt presentator Pim Sedee. “Hij kan toch het seizoen afmaken?”, countert Driessen, die de vergelijking trekt met Crystal Palace-manager Roy Hodgson. “Die is geloof ik 85 (76, red.) en wint nog uit bij United.”

Sedee suggereert vervolgens dat Ten Cate wel een ‘temperamentvolle’ trainer is, een eigenschap die de presentator ook toedicht aan Steijn. “Dat hebben ze misschien wel even nodig”, is Verweij van mening. “Als Ten Cate er is, dan zou Steijn waarschijnlijk tweede viool spelen”, hypothetiseert Driessen. “Of je moet daar duidelijke afspraken over maken. Maar ik denk dat hij wel zo iemand nodig heeft bij zich”, besluit de journalist.

“Dan krijg je weer een beetje de constructie zoals bij Giovanni van Bronckhorst en Dick Advocaat”, doelt Sedee op de adviserende rol van Advocaat voor Van Bronckhorst begin 2016. Dat pakte uiteindelijk goed uit, daar Feyenoord na de komst van Advocaat ongeslagen bleef in het restant van het seizoen en veroverde de KNVB Beker. In de volgende jaargang kroonden de Rotterdammers zich landskampioen, onder van Bronkchorst.