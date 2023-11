Verweij: ‘Ik denk dat hij voor veel geld van Ajax naar een Engelse club gaat’

Vrijdag, 10 november 2023 om 19:22 • Mart van Mourik

Mike Verweij verwacht dat Brian Brobbey voor ‘een groot bedrag’ de overstap naar Engeland kan gaan maken. De journalist bespreekt in de podcast Kick-off van De Telegraaf de kritiek van onder meer bondscoach Ronald Koeman op de spits van Ajax, maar dat is in de ogen van Verweij niet geheel terecht.

“Koeman had het erover dat zijn aanname en afronding niet goed zouden zijn”, zo begint Verweij. “Daartegenover staat wel dat hij in de periode voor RB Leipzig gemiddeld maar 53 minuten nodig had om een doelpunt te maken. Alles wat hij in die tijd voor zijn voeten kreeg was raak, maar ook in de beginperiode toen hij terugkeerde van Leipzig was hij écht heel belangrijk voor Ajax.”

“Kijk, nu gaat hij door een moeizame periode en ik denk dat een bal binnenkant paal-binnenkant paal (tegen Brighton & Hove Albion, red.) illustrerend is voor de fase waarin hij nu zit. Maar het is niet zo dat hij er plotseling niets meer van kan; eerder vloog bijna iedere kans erin.”

“Alle Engelse verdedigers en ook manager De Zerbi zei na afloop dat die Brobbey een geweldige spits is”, concludeert Verweij, die Brobbey een grote toekomst toedicht. “Met zijn kracht maakt hij toch heel veel indruk. Ik denk echt dat er Engelse clubs komen die heel veel voor hem gaan betalen.”

Koeman over Brobbey

Afgelopen maandag uitte Koeman aan tafel bij Rondo openlijk kritiek op de spits van Ajax. "Ik hoop nog steeds dat hij zich doorontwikkelt. We hadden hem de vorige interlandperiode bij Oranje. We waren aan het afwerken en je zag dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed was.

Brobbey zelf kan wel leven met de kritiek die Ronald Koeman afgelopen maandag uitte, zo liet hij desgevraagd weten in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg.

"Ik ben nog een jonge speler, 21 jaar", verwees de spits naar zijn jeugdige leeftijd. "Ik heb natuurlijk heel veel verbeterpunten en dat is trainbaar, ja. En mensen zeggen altijd wel wat over me, daar heb ik geen invloed op. Dus ja.”