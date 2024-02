Verweij: ‘Ik denk dat denk Georginio Wijnaldum serieus in beeld is bij Koeman'

Mike Verweij denkt dat Georginio Wijnaldum door bondscoach Ronald Koeman als een serieuze optie voor het WK in Duitsland gezien wordt. De keuzeheer van het Nederlands elftal bracht afgelopen woensdag nog samen met KNVB-directeur Nigel de Jong een bezoek aan de 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq in Saudi-Arabië.

De negentigvoudig international van Oranje speelt sinds afgelopen zomer in de Saudi Pro League. Zijn werkgever deelde via social media trots een aantal foto’s van het hoge bezoek uit Nederland.

Het bezoek van Koeman en Wijnaldum laat in ieder geval zien dat de middenvelder nog altijd in beeld is bij Oranje. In oktober liet Koeman al weten dat hij zijn pupil niet heeft afgeschreven wegens zijn stap naar het Midden-Oosten.

Verweij verwacht ook dat de bondscoach Wijnaldum nog niet heeft afgeschreven. “Ik denk dat Wijnaldum toch serieus in beeld is voor het EK in Duitsland”, zegt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik weet niet of je het zo heel groot op social media moet melden dat Koeman een bezoek brengt, maar volgens mij heeft Wijnaldum zijn club, Al-Ettifaq, dat gedaan. Je kunt hem natuurlijk ook in stilte bezoeken, dat hoeft niet met heel veel bombarie.”

Collega Valentijn Driessen kan begrijpen waarom de bondscoach van Oranje een bezoek aan Wijnaldum heeft gebracht. “Koeman heeft natuurlijk aan hem beloofd dat hij hem zou blijven volgen”, geeft de chef voetbal van De Telegraaf aan. “Dan is het natuurlijk wel netjes tegenover iemand die zoveel betekend heeft voor jou als bondscoach dat je daar langsgaat."

“Dat vind ik niet zo vreemd, dat hoort ook. Misschien is daar wel definitief gezegd dat hij niet meer in aanmerking komt voor het Nederlands elftal, omdat het niveau van de Saudische competitie niet het niveau is waar veel andere middenvelders van Oranje op acteren.”

Driessen haalt aan dat Frenkie de Jong, Jerdy Schouten en Joey Veerman er allemaal in zijn geslaagd om te overwinteren in de Champions League. “Daar kom je dan eerder bij terecht dan bij Wijnaldum. Dan is het wel heel netjes als je die jongen toch nog een keer bezoekt. Als de nood aan de man is, dan zou je hem misschien nog kunnen selecteren.”

Wijnaldum trok de deur bij Paris Saint-Germain afgelopen zomer definitief achter zich dicht. De middenvelder tekende voor drie seizoenen in Dammam. Hoewel Al-Ettifaq ietwat teleurstellend presteert, zijn de individuele prestaties van Wijnaldum tot dusver uitstekend.

Wijnaldum speelde al zestien officiële wedstrijden voor de Saudische club, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en drie assists. Hij hoopt Koeman in de komende maanden te overtuigen tot een oproep voor het EK in Duitsland. Zijn laatste interlands speelde hij in juni 2023, toen hij negentig minuten in actie kwam tijdens de Nations League Finals.

