Verweij hoopt dat Koeman terugkomt op besluit: ‘Maar ziet hij als vernedering’

Vrijdag, 29 september 2023 om 18:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:10

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn van mening dat bondscoach Ronald Koeman Luuk de Jong alsnog warm moet maken voor een terugkeer in het Nederlands elftal. De aanvalsleider van PSV bedankte eerder dit jaar voor Oranje, maar door de blessure van Memphis Depay is de roep om een ervaren spits ineens groot. De 33-jarige spits gaf na de zege op Go Ahead Eagles (3-0) echter andermaal aan niet beschikbaar te zijn.

Koeman liet begin september weten dat de keuze om te bedanken puur en alleen is gemaakt door De Jong zelf. “Luuk en ik hebben goed gesproken toen hij mij belde om definitief af te zeggen. Daar had hij zijn eigen redenen voor en die heb ik geaccepteerd. Als hij weer wil terugkomen, weet hij mij te vinden, dat is aan hem. Ons contact is dusdanig goed dat hij mij wel zal bellen. Voor mij staat die deur altijd open, maar de bal ligt bij hem", aldus Koeman.

Driessen vindt dat de bondscoach De Jong tóch zelf moet benaderen. “In het belang van het Nederlandse voetbal zou hij dat eigenlijk wel moeten doen”, zegt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Hij zit nu in een fase van zijn carrière waarin alles lukt, maar dat komt ook door alles wat hij heeft meegemaakt. Hij kan echt wel beter meevoetballen als we af en toe denken, ook al ziet het er soms onbeholpen en houterig uit. Als bondscoach zou ik over mijn eigen schaduw heen springen, Luuk de Jong toch bellen en vragen of hij tijd vrij wil maken voor je.”

Verweij stelt dat er hierbij een rol is weggelegd voor Nigel de Jong als directeur topvoetbal bij de KNVB. “Je merkte heel erg aan Koeman dat hij het niet leuk vindt als iemand bedankt voor Oranje. Dan gaat hij zeker die speler niet bellen. Dat ziet hij dan toch als een soort vernedering en dat snap ik ook nog wel.”

“Luuk de Jong heeft ook zoiets van: als ze me nodig hebben, dan bellen ze me maar. Maar dan zit je dus in een impasse”, vervolgt Verweij. “Nigel de Jong is er juist om het belang van het Nederlandse voetbal te dienen. Hij moet misschien tegen Luuk de Jong zeggen: ‘Kom een keer naar Zeist.’ En tegen Koeman: ‘Kun je hem gebruiken? Kom erbij zitten, dan vraag je aan Luuk of hij voor twee of drie wedstrijden terug wil komen.’ Ik denk dat het moet gebeuren, en dat Nigel de Jong het initiatief moet nemen", aldus Verweij.