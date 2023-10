Verweij: ‘Het is gewoon super oncollegiaal richting de mensen van Ajax’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 20:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:17

Volgens Valentijn Driessen deed Annemieke Zijerveld de harde uitspraken over de technische staf van Ajax met een reden. De journalist denkt dat de sportpsychologe in de toekomst graag bij de Amsterdamse club wil werken. Mike Verweij rept op zijn beurt over 'oncollegiaal' gedrag van Zijerveld, die door alle ophef even een stapje terugdoet bij Almere City.

"Bij Ajax lopen ook psychologen rond, Peter Murphy en nog wat mensen", opent Verweij de discussie over Zijerveld in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "Kijk, het is gewoon super oncollegiaal. Want in feite zeg je: 'Hoe zij erbij zitten, dat is echt dramatisch. Dat kan veel beter en dat kan ik veel beter. En die anderen kunnen er helemaal niks van.'"

"Ik zag het eigenlijk meer als een soort verkapte sollicitatie", haakt Driessen direct in. "Want bij Almere City valt natuurlijk niet zoveel te verdienen en op het moment dat je zegt dat er daar niets van deugt, dat ze bij Ajax denken: Nou, misschien moeten we haar binnenhalen. Het is gewoon een verkapte sollicitatie, zo van: 'Ik kan het veel beter'".

"Toevallig wint Almere twee wedstrijdjes achter elkaar, en dan durft ze wat te zeggen", is Driessen niet al te positief over de veelbesproken uitspraken van Zijerveld over Ajax. "Ik vind het ook wel raar dat iemand van een hele grote afstand de Ajax-staf doorneemt en de manier waarop Ajax dan zou werken. Dat weet ze niet, daar moet ze toch dichter op zitten, lijkt me."

Verweij verwijst vervolgens naar de ontboezeming van Zijerveld dat ze nog steeds geregeld praat met Hedwiges Maduro, de assistent-coach van Ajax die ze nog kent van hun gezamenlijke periode in Almere. "Volgens mij heeft een psycholoog ook gewoon beroepsgeheim." Driessen twijfelt daar echter aan. "Is het beroepsgeheim dat je met iemand praat, of dat je met iemand contact hebt, ofzo?"

"Nou, ze had ook een mening over Maduro. Kijk, het lijkt me dat als je met iemand praat, dat je niet op de radio gaat vertellen hoe hij functioneert en eruit ziet, en dat soort dingen." Zijerveld had in De Eretribune van NPO Radio 1 een duidelijke mening over Maduro en zijn werkzaamheden bij Ajax. "Ik denk dat het absoluut heel veel beter kan en dat zeg ik hem ook gewoon eerlijk."

Zijerveld was sowieso niet positief over de technische staf van Ajax. "Mijn handen jeuken als ik ze zie spelen", zei ze zondag over de situatie in de Johan Cruijff ArenA. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn en ik zie soms zelfs gebroken jongens. Maar waar het in mijn visie fout gaat is bij de trainer en de staf. Hun gedrag stoort me eigenlijk het meeste. Ik zie gewoon heel zwak leiderschap met gefrustreerd gedrag en handen voor de ogen slaan."

Maatregelen

De uitspraken van Zijerveld vielen slecht bij de leiding van Almere City, dat een dag later al met een statement kwam, waarin het liet weten niet blij te zij met de uitspraken van de eigen werkneemster. "Ze heeft op persoonlijke titel een bijdrage geleverd aan het radioprogramma", schreef de club onder meer.

Trainer Alex Pastoor verklapte eerder deze vrijdag dat Zijerveld na alle commotie een stap terug doet bij de promovendus uit Almere. "Alle ophef rondom Annemieke heeft natuurlijk ook wat met ons allemaal gedaan”, aldus Pastoor bij Omroep Flevoland. “Wij zijn één en ze neemt even een stap terug. Maar we hopen wel met z'n allen, staf en spelers, dat ze weer terugkomt."