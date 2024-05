Verweij: ‘Er valt opeens een hele opvallende naam voor trainerschap Jong Ajax'

Ajax is druk met de zoektocht naar een nieuwe trainer voor Jong Ajax, zo meldt Mike Verweij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Voormalig trainer van het beloftenelftal Dave Vos wordt een van de assistenten van Francesco Farioli, waardoor er een vacature beschikbaar komt.

Afgelopen week bevestigden de Amsterdammers de aanstelling van Francesco Farioli als hoofdcoach, die tekent voor drie jaar. Dat betekende ook dat Vos de overstap van Jong Ajax naar de staf van Farioli maakt.

Ajax moet daarom nu spoedig op zoek naar een nieuwe coach voor de beloftenploeg, maar volgens Verweij is het niet eenvoudig om een geschikte kandidaat te vinden. De journalist noemt in ieder geval twee opties die besproken zijn.

“Wat je nu heel erg bij Ajax hoort is dat ze druk bezig zijn met het zoeken naar een trainer voor Jong Ajax, en dat is geen gemakkelijke opgave”, vertelt Verweij in de podcast.

“Er valt opeens een hele opvallende naam: Thomas Vermaelen. De oud-speler die ook trainer is geworden. Maar dat is volgens mij nog niet heel serieus”, voegt de journalist eraan toe.

Vermaelen speelde tussen 2005 en 2009 voor Ajax, voordat hij de overstap maakte naar Arsenal. In de zomer van 2022 besloot hij zijn actieve carrière te beëindigen en zich volledig te storten op een trainersloopbaan. Momenteel is hij trainer van België Onder 20.

“Je hoort ook wel de naam van Frank Peereboom, de jeugdtrainer die eventueel doorgeschoven kan worden.” Sinds juli 2022 heeft Peereboom de leiding over Ajax Onder 18.

