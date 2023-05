Verweij en Mossou zijn het eens: druk bij Ajax op schouders van één man

Maandag, 8 mei 2023 om 07:14 • Tom Rofekamp

Sven Mislintat is de man op wie het komende zomer aankomt bij Ajax. Dat concludeert zowel Sjoerd Mossou als Mike Verweij maandagochtend. Beide journalisten voorzien een grote schoonmaak in de Amsterdamse selectie als absolute vereiste om volgend seizoen weer mee te doen om de prijzen. Ze vrezen dat John Heitinga dat laatste niet meer mee gaat maken.

Ajax verspeelde zaterdag met het gelijkspel tegen AZ (0-0) vrijwel al het perspectief op Champions League-voetbal. Daarom richt zowel Mossou als Verweij zich maandag alvast op komend seizoen. Eerstgenoemde vermoedt 'een uitgebreid en complex boodschappenlijstje' bij Mislintat. "Dit Ajax heeft van haast alles te weinig: routine, fysieke kracht, persoonlijkheid, doelpunten, zelfs technische kwaliteit. Ajax heeft een nieuw middenrif nodig, een nieuw hart van de ploeg, bij voorkeur met spelers die de club en de Nederlandse competitie kennen. Het verdedigingscentrum is ook al maanden een probleem. En zeker ook een topspits is onontbeerlijk, naast – eindelijk – een echte rechtsbuiten", aldus Mossou in het Algemeen Dagblad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een renovatie wordt, zo erkent Mossou, echter flink lastig gezien de misgelopen miljoenen van de Champions League. Verweij is iets hoopvoller gestemd. "Hoewel er miljoenen door het afvoerputje zijn gespoeld en het mislopen van de Champions League financieel veel pijn doet in de Johan Cruijff ArenA, is er mede dankzij Frank de Boer (vier landstitels op rij), het succesduo Overmars-Ten Hag én de florerende commerciële afdeling nog altijd ruimte om te investeren", schrijft de Ajax-watcher in de Telegraaf.

Verweij is zich echter bewust van Mislintats andere hoofdtaak: het dossier-Heitinga. "De kans dat John Heitinga komend seizoen nog voor de groep staat, wordt met de week kleiner", aldus de journalist. Verweij ziet echter één zaak in het voordeel pleiten van Heitinga. "Hij had nul komma nul bemoeienis met het aankoopbeleid, terwijl Alfred Schreuder en diens zaakwaarnemer Milos Malenovic met de komst van Calvin Bassey, Owen Wijndal, Brian Brobbey, Lorenzo Lucca, Jorge Sánchez, Lucas Ocampos en Florian Grillitsch een stevige vinger in de pap hadden."

Heitinga niet meer op één

Bij Mislintats aanstelling half april leek Heitinga nog op poleposition te liggen om trainer te blijven in Amsterdam. "John is nu de trainer, hij staat op één", liet de 'data-Duitser' destijds optekenen door de NOS. Sinds Mislintats komst verloor Ajax echter de bekerfinale én de tweede plaats in de Eredivisie, waardoor de twijfel is toegeslagen bij de nieuwe technisch eindverantwoordelijke. Vermoedelijk mikt Mislintat op een buitenlander als opvolger van Heitinga. Peter Bosz is naar verluidt geen optie meer.