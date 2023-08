Verweij en Driessen reageren op kritiek Mislintat: ‘Zijn wij boulevardkrant?’

Maandag, 21 augustus 2023 om 20:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:24

Mike Verweij en Valentijn Driessen reageren maandag in Kick-off op de sneer die Sven Mislintat ogenschijnlijk aan hen uitdeelde. De directeur voetbalzaken van Ajax noemde De Telegraaf, zonder die naam expliciet te noemen, 'een boulevardblad'.

Mislintat sprak maandag in het Duitse Kicker over de kritiek die hij krijgt sinds zijn komst naar Ajax. "Er is één boulevardblad in het bijzonder dat alles en iedereen bij Ajax bekritiseert. Ik hecht geen waarde aan een dergelijke bevooroordeelde en op de persoon gerichte berichtgeving." Verweij reageert met een kwinkslag in de podcast: "De Telegraaf is toch geen boulevardkrant? Ik vind het ook raar dat voetbalsites ons daaraan koppelen. Wie dan? Geen idee. Misschien Willem Vissers van De Volkskrant."

"Hij bedoelde waarschijnlijk toch De Telegraaf", reageert Driessen. "Nou, prima toch? Hij wordt in ieder geval op de hoogte gehouden van wat hier gezegd wordt en wat er in de krant geschreven wordt." Toevallig vond zaterdag in de rust van de wedstrijd Excelsior - Ajax (2-2) de eerste ontmoeting plaats tussen Driessen en Mislintat. "Ik stelde me netjes voor, een beetje chit-chat. Hij was heel open en aardig."

"Ik stelde ook voor om een interview te houden", vervolgt Driessen. "Hij zei: 'Ik heb maar een paar afspraken. Ik heb toevallig net met Kicker gesproken.' Ja dat zei die, haha. Ik zei: 'Dat zal wel een heel goed interview geweest zijn, neem ik aan.' Haha. We hebben het even over Josip Sutalo en de andere aankopen gehad waar hij mee bezig was. Een hele aardige man. Ik was wel voorbereid, want iedereen zei tegen mij: 'Hij pakt je gewoon in.' Daar kan ik me iets bij voorstellen. Hij zei dat hij veel zin had om een interview te doen. Dan wel na de transferdeadline."

Verweij komt tot slot terug op de uitlatingen van Mislintat in Kicker. "Na het verschijnen van dat interview zitten natuurlijk veel mensen handenwrijvend naar deze podcast te luisteren: hoe knallen zij erin? Wij hebben gezegd: Mislintat moet je na de transferperiode en misschien wel na een seizoen pas beoordelen. Als Ajax met 100 punten kampioen wordt, en dat kan nog steeds, dan heeft hij het natuurlijk uitstekend gedaan."