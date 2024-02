Verweij en Driessen kritisch op kopstuk van Ajax: ‘Hij gooit hem voor de bus'

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn kritisch op Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. De bestuurder heeft Danny Blind volgens de journalisten van De Telegraaf ‘voor de bus gegooid’ en loopt de aanstaande algemeen directeur Alex Kroes 'voor de voeten'. Dat heeft alles te maken met de uitspraken van Van Praag bij NH Radio Sportcafé over een eventuele terugkeer van Marc Overmars in Amsterdam.

De NOS bracht afgelopen vrijdag een reconstructie naar buiten over het vertrek van Overmars bij Ajax en de periode die daarna volgde. De huidige directeur voetbalzaken van Royal Antwerp FC onthulde dat hij twee keer werd benaderd voor een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA. Van Praag vertelde afgelopen vrijdag in gesprek met de NOS al dat Overmars niet kan terugkeren bij Ajax. De dag erna sprak hij er ook over op de radio.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik vind eigenlijk dat Van Praag Blind voor de bus heeft gegooid”, begint Verweij in de podcast Kick-off. “Van Praag zat afgelopen zaterdag bij het Sportcafé van Leo Driessen bij Radio Noord-Holland. Hij zegt daar: ‘Zolang ik er zit komt Overmars niet terug.’ Van Praag zit er waarschijnlijk langer dan heel veel mensen binnen Ajax willen, want hij wil er gewoon drie jaar zitten in plaats van de korte periode die hij had beloofd.”

Marc Overmars werd na vertrek bij Ajax twee keer benaderd voor terugkeer

Lees hier de reconstructie van de NOS over het vertrek van Marc Overmars bij Ajax. Lees artikel

“Daarmee loopt hij wel de nieuwe directeur Kroes voor de voeten”, vervolgt Verweij. Kroes begint halverwege maart aan zijn klus in de Johan Cruijff ArenA nadat AZ, zijn vorige werkgever, hem aan een streng concurrentiebeding hield. “We hebben de appjes van Blind allemaal gezien bij de NOS. Daaruit blijkt dat Blind Overmars wel heel graag terug wil hebben.”

“Maar Blind had op dat moment geen officiële functie bij Ajax”, reageert presentator Pim Sedee. Verweij: “Nee, maar iedereen wist wel dat hij terug zou keren als commissaris. Daar hoefde je geen glazen bol voor te hebben. Van Praag zegt nu eigenlijk: ‘Wat Blind toen heeft gedaan is belachelijk, want Overmars komt niet terug zolang ik er zit.’”

Ook Valentijn Driessen mengt zich in de discussie. “Er werd destijds (kort na het vertrek van Overmars bij Ajax, red.) gezegd dat Overmars in onderling overleg is vertrokken bij Ajax, maar nu krijg je wel het beeld dat hij er gewoon uit is geknikkerd door de Raad van Commissarissen. Er werd toen gezegd dat dat in onderling overleg is gebeurd.”

“Sterker nog: volgens mij staat in het officiële persbericht dat Overmars opstapt. Dat is natuurlijk onder hele zware druk gebeurd”, aldus Verweij, die dus vindt dat Van Praag zowel Kroes als Blind ‘voor de voeten loopt’. Driessen is het daar mee eens. “Omdat Kroes nu Overmars eigenlijk niet kan terughalen als directeur omdat hij dan Van Praag en de commissarissen achter zich aan heeft.”

“Formeel zou Kroes Overmars kunnen aanstellen als ze hem terughalen als titulair directeur”, zegt Verweij. “Ik weet niet of je dat moet willen, ik vind eigenlijk van niet. Overmars wil dat zelf ook niet. Ik vind ook dat Ajax, nu ze deze beslissing hebben genomen, het richting de vrouwen (die slachtoffer werden van het grensoverschrijdende gedrag van Overmars, red.) niet meer kunnen maken.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties