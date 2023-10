Verweij: ‘Diep in zijn hart wil hij bij Ajax blijven, maar Steijn misbruikt hem’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 19:24 • Mart van Mourik

Jorrel Hato staat in de belangstelling van veel buitenlandse clubs, zo weet Mike Verweij vrijdagavond te melden. De journalist laat in de podcast Kick-off van De Telegraaf weten dat Ajax ook graag wil verlengen met de zeventienjarige verdediger, maar dat de gesprekken over een contractupgrade nog niet gestart zijn. Hato ligt nog tot medio 2025 vast in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik las afgelopen week allerlei berichten dat Ajax en Hato in gesprek zouden zijn”, vertelt Verweij, doelend op onder meer berichtgeving van het Algemeen Dagblad. “Ajax wil heel graag met hem door. Een tijdje terug is er al het eerste contact gelegd, maar Ajax heeft daar geen vervolg aan gegeven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Inmiddels wil Ajax heel snel met hem om de tafel zitten. Dat is ook logisch, want heel veel clubs uit de top van Engeland hebben zich bij hem gemeld. Ook Franse en Duitse clubs hebben zich gemeld, en die willen doorpakken.”

“Tegelijkertijd wordt Hato een beetje ‘misbruikt’ bij Ajax als linksback”, vervolgt Verweij, die weet waar de voorkeur van Hato zelf ligt. “Hij wil heel graag centraal spelen. Als Ajax zo met hem blijft omgaan, dan moeten we nog maar zien wat er gebeurt.”

“Ik denk dat Hato slim genoeg is om te beseffen dat bij Ajax blijven het beste is voor zijn eigen ontwikkeling. Ajax wil ook wel heel diep in de buidel tasten, dat klopt wel.”

“Het verhaal dat Ajax met hem in gesprek is, is echt pertinente onzin. Het gaat nog wel gebeuren. Maar Hato wil ook voor zichzelf op een rijtje hebben welke belangstelling er nou uit het buitenland is.”

“Diep in zijn hart wil hij gewoon bij Ajax blijven en de club heeft ook gewoon een hele goede kans om met hem te verlengen”, besluit Verweij. “Het kan ook nog redelijk snel gebeuren, maar Maurice Steijn moet hem niet blijven misbruiken als linksback.”