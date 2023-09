Verweij: ‘Die jongen wil naar Ajax. Steijn wil hem, de staf wil hem, maar...’

Maandag, 18 september 2023 om 18:23 • Jeroen van Poppel

Maurice Steijn wil Anwar El Ghazi toevoegen aan de selectie van Ajax, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De coach van Ajax is op de training overtuigd geraakt van de toegevoegde waarde van de clubloze rechtsbuiten, die op Deadline Day zijn contract liet ontbinden bij PSV. Sven Mislintat lijkt de komst van El Ghazi voorlopig te blokkeren.

Hoewel de directeur voetbalzaken voor 108 miljoen euro aan nieuwe spelers kocht voor Ajax, beschikken de Amsterdammers over geen enkele pure rechtsbuiten. Het experiment van Steijn met Chuba Akpom op die positie mislukte faliekant tegen FC Twente (3-1 verlies). De 28-jarige El Ghazi traint sinds vorige week al mee bij Ajax en zou zelf dolgraag een contract tekenen in de Johan Cruijff ArenA, zo meldt Verweij. El Ghazi speelde tussen 2014 en 2017 honderd officiële wedstrijden voor Ajax (23 goals, 16 assists).

"Anwar El Ghazi traint mee. Die jongen is bereid om geld in te leveren", zegt Verweij in de podcast Kick-off. De journalist meldde eerder al dat El Ghazi bij PSV nog recht had gehad op drie miljoen euro voor zijn laatste contractjaar. "Die is net vader geworden, die wil gewoon in Nederland blijven in principe. Die heeft een hele lucratieve aanbieding vanuit 'de zandbak', ik weet niet welke club, maar die kan daarheen. Hij wil bij Ajax blijven. Steijn wil hem, de rest van de staf wil hem, Richard Witschge (techniektrainer, red.) wil hem. Zelfs Jan van Halst (tijdelijk algemeen directeur, red.) wil hem. Waarom gebeurt dit niet?"

Volgens Verweij kan het financiële aspect geen argument zijn. "Ajax heeft miljoenen bespaard aan salaris door alle dure jongens weg te laten gaan. Waarom haal je El Ghazi niet? Dit is nou een gokje waar je geen buil aan kunt vallen. Ik vind het onbegrijpelijk." Valentijn Driessen verwacht een spannende interne strijd bij Ajax. "Als iedereen hem wil, waar ligt dan de macht bij Ajax?", vraagt Driessen zich af. "Achter de schermen is er een strijd gaande tussen Maurice Steijn en Sven Milsintat. Welke rol neemt Jan van Halst daarin als titulair algemeen directeur? Maakt hij zich sterk voor de komst van El Ghazi of niet? Daar ben ik heel benieuwd naar. Deze situatie tussen Steijn en Mislintat lijkt mij niet lang houdbaar."