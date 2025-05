Verweij denkt dat Ajax met deze speler wél had gewonnen van FC Groningen

Mike Verweij en Valentijn Driessen buigen zich in Kick-Off van De Telegraaf over de titelstrijd die door Ajax lijkt te worden verloren. Verweij wijst en passant een zwakke plek aan in het elftal van Francesco Farioli.

''Als Matheus niet op de bank had gezeten, maar in het doel had gestaan, had Ajax gewonnen, denk ik'', refereert Verweij aan de late 2-2 van Groningen, waarbij Remko Pasveer geen sterke indruk maakte. ''Ik denk dat Matheus deze bal had gehad.''

''Hij heeft ook een aantal dingen niet goed gedaan. Maar ik vind hem wel sterk op hoge ballen'', aldus Verweij, die wordt aangevuld door Driessen. ''Ik vond Matheus goed keepen. Maar hij maakte naarmate de competitie vorderde een paar ketsers.''

''Hij raapte die bal op tegen Sparta. Wat uiteindelijk toch geen terugspeelbal bleek te zijn, maar wel zo door de scheidsrechter zo werd geïnterpreteerd. Het was ook wel logisch hoor, want het was bijna niet te zien. Dat werd hem aangerekend'', verwijst Verweij naar het incident tegen Sparta Rotterdam, dat via een vrije trap in blessuretijd scoorde. Ajax redde nadien op het nippertje nog een punt.

''Alleen, je zag het bij FC Barcelona ook. Daar was Marc-André ter Stegen terug, en Wojciech Szczęsny keept. Het is wel een hele rigoureuze ingreep, en het weer inbrengen van Pasveer is niet heel succesvol gebleken tegen NEC en FC Groningen'', concludeert de Ajax-watcher.

Er was veel discussie over Pasveer na het 2-2 gelijkspel tegen Groningen van woensdag. De 41-jarige keeper zag er niet goed uit bij de late gelijkmaker van Thijmen Blokzijl, waardoor Ajax dure punten verspeelde in de titelstrijd.

Ajax kan nog wel de titel veroveren, al moet PSV dan struikelen tegen Sparta Rotterdam. De Amsterdammers moeten dan zelf thuis winnen van FC Twente.