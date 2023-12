Verweij deed navraag over Ajax - PEC: ‘Het is tóch een blunder van de VAR’

Het goedkeuren van de late 2-2 van Lennart Thy bij Ajax - PEC Zwolle (2-2) is een blunder van de arbitrage, zo betoogt Mike Verweij van De Telegraaf. De journalist deed navraag en kwam tot de constatering dat het doelpunt nooit had mogen tellen. "Een blunder van scheidsrechter Joey Kooij en VAR Sander van der Eijk dus", aldus Verweij op X.

In de 89ste minuut kwam PEC op gelijke hoogte tegen Ajax. Apostolos Vellios wist de bal in het strafschopgebied naar Thy te tikken, die met een omhaal knap scoorde: 2-2. In de herhaling bleek dat Vellios de bal nog even met de arm beroerde voordat die bij Thy kwam, maar het doelpunt telde.

?? Assist met een omhaal, goal met een omhaal! ??@PECZwolle pakt in de slotfase een punt tegen Ajax ??#ajapec — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2023

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman legde na afloop uit dat het naar zijn idee een geldig doelpunt is. De handsregel is op 1 juli veranderd. "Nu is de regel zo dat het niet meer hoeft te worden afgekeurd als de handsbal niet afkomstig is van de doelpuntenmaker, maar van een ploeggenoot daarvoor al. Dan moet de handsbal ook nog onbewust zijn, dan blijft de goal staan. Dat is hier het geval", oordeelde Kamperman.

Verweij deed zelf navraag en komt tot een andere conclusie. "Ondanks andere geluiden had de 2-2 van PEC Zwolle afgekeurd moeten worden", stelt de journalist.

Navraag gedaan. En ondanks andere geluiden had de 2-2 van PEC Zwolle moeten worden afgekeurd. (Zie regel over arm boven schouder). Blunder Joey Kooy en VAR Sander van der Eijk dus. Neemt niet weg dat #Ajax gezien beschamende spel weinig recht van spreken heeft. pic.twitter.com/gikxbFuvQ6 — Mike Verweij (@MikeVerweij) December 17, 2023

Daarbij wijst Verweij op een extra toevoeging aan het FIFA-reglement, waarin staat: "Het is alsnog een overtreding als de speler de bal raakt met de hand/arm wanneer dat lichaamsdeel zich boven schouderhoogte bevindt." Dat was bij Vellios het geval.

Verweij vindt dat Ajax alsnog weinig aanspraak op de drie punten maakte. "Dit neemt niet weg dat Ajax gezien beschamende spel weinig recht van spreken heeft", besluit de journalist.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 16 16 0 0 50 48 2 Feyenoord 16 12 2 2 34 38 3 FC Twente 16 10 4 2 15 34 4 AZ 16 10 3 3 21 33 5 Ajax 16 7 4 5 5 25 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 16 6 4 6 0 22 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 16 6 1 9 -6 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 16 5 3 8 -5 18 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Almere City FC 16 4 4 8 -16 16 15 Heracles Almelo 16 4 3 9 -19 15 16 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 17 FC Volendam 16 3 2 11 -22 11 18 Vitesse 16 3 2 11 -25 11

