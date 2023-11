Verweij: ‘De beste voetbalopleider van Nederland wordt op straat gezet...’

Mike Verweij vreest dat ook Wim Jonk weg moet bij FC Volendam. De journalist van De Telegraaf spreekt die verwachting uit naar aanleiding van het nieuws dat voorzitter Jan Smit door de Raad van Commissarissen van de club wordt weggestuurd. "Je kunt er vergif op innemen dat na Jan Smit ook Wim Jonk gaat sneuvelen. Dat is heel erg triest", aldus Verweij in de podcast Kick-off.

Er woedt al lange tijd een interne oorlog bij FC Volendam. Die kost Smit nu de kop. De bekende volkszanger sprak maandag in een statement op Instagram al de verwachting uit dat ook technisch manager Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur hoofd opleidingen Ruben Jongkind moeten vertrekken.

"De architecten achter al dit succes, die hoogstpersoonlijk verantwoordelijk zijn voor de promotie naar de Eredivisie en tevens handhaving voor het eerst in 35 jaar", schreef Smit.

Verweij deelt die mening. "Wim Jonk en zijn collega's hebben de club omhoog gestuwd. Naar de Eredivisie gebracht. In de Eredivisie gehouden. Het stadion zit weer vol."

Jonk was afgelopen seizoen hoofdtrainer, maar zijn rol veranderde in de zomer naar die van technisch manager. FC Volendam maakt een uiterst moeizaam seizoen door en staat op de zeventiende plek in de Eredivisie, die rechtstreekse degradatie zou betekenen aan het eind van het seizoen.

"Er worden hoge salarissen uitgekeerd", weet Verweij. "De aankopen van afgelopen zomer renderen niet. Dus er wordt een stok gezocht om onder meer Jonk mee te slaan en die hebben ze gevonden."

Toch vindt Verweij het op zijn minst opmerkelijk dat Volendam van plan lijkt om Jonk bij het grof vuil te zetten. "Een clubicoon die zijn nek heeft uitgestoken... Dat geldt ook voor Jan Smit, die tien jaar lang bij de club zit."

Verweij vindt dat Volendam mensen als Jonk zou moeten koesteren. "Er zijn clubs in heel Europa die Wim Jonk, misschien wel de beste opleider van Nederland, willen binnenhalen."

"Volendam heeft mensen als Jan Smit, Keje Molenaar, Wim Jonk, daar zouden andere clubs een moord voor doen. Ik denk dat PEC Zwolle, of noem een andere club in de Eredivisie, dolgraag gebruik zou maken van hun expertise."