Verweij ziet ‘krankzinnige’ situatie bij Ajax: ‘Ik denk: haal hem er dan bij'

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 20:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:29

Volgens Mike Verweij doet Ajax er goed aan om Winston Bogarde terug te halen. De verdediging van de Amsterdamse club maakt allesbehalve een solide indruk en de clubwatcher denkt dan ook dat de oud-verdediger de ideale man is om Maurice Steijn daarmee te helpen. Bogarde, die tussen 2015 en 2022 als coach aan Ajax verbonden was, liet eerder dit jaar weten niet terug te keren bij Ajax zolang Edwin van der Sar algemeen directeur is. Laatstgenoemde legde deze functie overigens enkele maanden geleden neer.

"Weet je wat ik nou het krankzinnige vind?", vraagt Verweij zich hardop af in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "Jan van Halst was analist bij Ziggo Sport. En er was een filmpje en toen riep hij van: 'Belachelijk dat Ajax hem niet terughaalt'. Als je ziet hoe er nu wordt verdedigt, en je hebt dat ooit op tv geroepen, en dat clipje gaat aardig rond op internet. Dan denk ik: Haal zo'n man er dan bij. Want Bogarde kan in ieder geval leren verdedigen. En alle spelers waar hij mee heeft gewerkt, van Botman tot noem allemaal maar op, zijn lyrisch over hem."

Bogarde zat in december nog in het Voetbal Café met Jan van Halst. De algemeen directeur van Ajax gaf toen aan dat hij het belachelijk vond dat Bogarde nog niet is opgehaald door een Nederlandse club ?? Moet Van Halst een belletje plegen naar Bogarde? ??#ZiggoSport #Bogarde pic.twitter.com/7NIqLvv8yp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 10, 2023

Verweij verwijst naar enkele uitspraken van Van Halst, die na zijn tijdelijke directeursfunctie niet terugkeert in de Raad van Commissarissen van Ajax, over Bogarde in december 2022. "Als iets onderschat is in Nederland, wij willen alleen maar aanvallen, is een expert op het gebied van verdedigen", zei Van Halst in Voetbal Café van Ziggo Sport. "Elke Nederlandse club moet zo'n iemand bellen. Dat wordt zo onderschat. Wat doe jij hier? Jij hoort op het trainingsveld te staan", kreeg de eveneens aanwezig Bogarde te horen van Van Halst.

Bogarde zei in april in Rondo dat hij niet van plan was om op korte termijn bij Ajax terug te keren. "Ajax is een geweldige club, maar zolang Van der Sar er is hoeft Ajax me niet te bellen. Dat is voor mij heel duidelijk. Na mijn tweede seizoen had ik een gesprek met Van der Sar, want die deed de contracten in de jeugdopleiding. Het gesprek ging erover wat er zou gaan gebeuren. Ik vroeg of er doorgroeimogelijkheden waren voor mij. Het leek alsof ik een oneerbare vraag stelde. 'Nee, er zijn geen doorgroeimogelijkheden voor jou en jij blijft in de jeugd', zei hij. Hij stond op en liep gewoon de kamer uit. Ik zat daar met mijn zaakwaarnemer, Sigi Lens, echt met het idee: wat is dat voor mafkees, joh?”, besloot Bogarde.

Bogarde werkte bij Ajax achtereenvolgens als jeugdtrainer, assistent van Jong Ajax en hulptrainer van het eerste elftal. Na de komst van Alfred Schreuder medio 2022 was er geen plaats meer voor hem in de technische staf. Hij koos er afgelopen zomer voor om Patrick Kluivert te assisteren bij het Turkse Adana Demirspor. Bogarde vertrek echter al na twee maanden vanwege een verschil van inzicht. Sindsdien wacht hij op een nieuwe uitdaging elders.